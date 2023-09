La dimora di George Clooney è una villa per le vacanze incredibile che ha ospitato vip di ogni tipo: da attori a ex presidenti!

La strepitosa Villa Oleandra sorge sul Lago di Como, e per chi non lo sapesse è la lussuosa casa vacanze del celebre attore George Clooney. Dal costo di oltre 10mila dollari, pensate che è stata costruita intorno al 1720 e il suo perimetro è di circa 3.000 mq totali… ma non finisce qui! Al suo interno sorge un vero e proprio parco botanico.

La casa prima di essere di proprietà di Clooney è appartenuta a John Heinz il “re del ketchup”. Siete curiosi di scoprire di più sulla dimora di uno dei più famosi attori di Hollywood? Allora seguiteci!

Scopriamo l’interno della super villa di George Clooney

Villa Oleandra si apre con un ingresso dal pavimento in marmo, dal quale parte un enorme e incredibile scala semi circolare costruita con lo stesso materiale. Un gigantesco lampadario pende dal soffitto, che a sua volta è decorato con un affresco dipinto a mano dalle dimensioni che lasciano senza parole… ben 13 metri per lato!

Questa splendida hall conduce direttamente alla palestra di George, che ha una pavimentazione in parquet, perfetta per lo yoga e con attrezzature di ultima generazione.

Passiamo ora al soggiorno, ornato da bellissimi mobili bianchi antichi e che come l’atrio ha dei bellissimi pavimenti in marmo con dei soffitti altissimi, nonché, nuovamente, un lampadario enorme che pende dal soffitto!

Dal salotto si può arrivare direttamente al giardino sul retro che vanta una splendida vista sul lago con accesso diretto al sentiero che lo costeggia. Come se questo non fosse abbastanza, in giardino possiamo trovare anche una piscina mozzafiato circondata dal verde, con degli splendidi lettini per il sole.

Arriviamo così alla sala da pranzo, dove anche qui troviamo soffitti alti e pavimenti in marmo, il tutto arricchito da una splendida cucina gourmet. Mica male!

Ecco poi le camere: Villa Oleandra può ospitare fino a 20 ospiti per volta! Infatti questa splendida dimora conta una camera da letto al primo piano e altre 5 al secondo; e come se non bastasse, questo gioiello possiede anche una dependance.

Ecco chi è stato a Villa Oleandra

Come potrete immaginare gli ospiti di Clooney saranno sicuramente vip o personaggi di un certo livello. Ma conoscete i nomi di chi è stato invitato a Villa Oleandra?

Non solo attori come Cindy Crawford, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta Jones e Michael Douglas hanno varcato le porte di casa Clooney, ma anche il principe Harry e Meghan Markle! Dal giugno 2019 anche Barack e Michelle Obama possono dire di essere stati ospitati in questa villa da urlo.