Il gatto europeo, conosciuto anche come European Shorthair, è una razza che racchiude in sé diverse tipologie di micio: scopriamole insieme.

Quando si parla di gatto europeo ci si sta riferendo ad una tipologia di felino che può avere diversi aspetti esteriori. Quello più comune, comunque, è il micio con il pelo tigrato. Scopriamo insieme le varie tipologie e vediamo com’è il carattere di questi simpatici amici pelosi.

Gatti europei: quali sono?

Il gatto di razza europea, noto anche come celtico dal pelo corto o European Shorthair, ha diverse storie che riguardano la sua origine. La maggior parte di queste sostengono che fosse conosciuto già ai tempi degli Egizi, dove veniva venerato. Motivo per cui i primi esemplari vennero catturati ed esportati clandestinamente dai forestieri. E’ in questo modo che i gatti europei si sono pian piano diffusi in tutto il mondo.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Esistono diverse tipologie di questo felino: monocolore, due o più colori e tabby. Al primo gruppo appartengono quelli di colore bianco, nero, blu, cioccolato, crema e rosso. Nel secondo, invece, troviamo quelli che hanno il pelo di tonalità squama di tartaruga, blu-crema, bicolore, calico, arlecchino e smoke. Infine, i tabby sono i mici tigrati, maculati, blotched e silver. Considerata l’ampia varietà della razza, nel 1942 sono stati fissati alcuni parametri che il gatto deve avere per essere considerato davvero europeo.

Generalmente, un gatto europeo ha la testa massiccia, il naso corto, dritto e largo e le orecchie piccole, con la punta leggermente arrotondata. Talvolta, sulle estremità delle orecchie possono essere presenti ciuffi di pelo. Gli occhi, invece, sono grandi, rotondi e leggermente obliqui. Le sue dimensioni sono medie, la corporatura è robusta e presenta zampe non eccessivamente lunghe ma solide. La coda, infine, non è lunghissima ed è più sottile verso l’estremità, che dovrebbe essere tonda. Per quel che riguarda il pelo, sia il gatto europeo tigrato che i mici degli altri colori, lo hanno corto e folto.

Gatto europeo: carattere

Il gatto europeo bianco e nero, così come il gatto europeo rosso e tutti i ‘fratelli celtici’, ha un carattere furbo e curioso. Adora muoversi e cacciare, soprattutto in giardino, ma può vivere tranquillamente in appartamento. Ovviamente, il padrone deve essere bravo a distrarlo un po’, magari con qualche giochino/preda che attira la sua curiosità. Solitamente, le femmine si affezionano di più alla famiglia rispetto ai gatti maschi. Questa razza è comunque adatta a tutti i nuclei, anche quelli dove ci sono bambini e anziani.