Total black da protocollo per Kate Middleton e Meghan Markle ai funerali della Regina Elisabetta II, ma con dettagli preziosi che rendono omaggio.

Diverse da sempre, per carattere e stile, Kate Middleton e Meghan Markle si uniscono in un solo dolore e in un solo colore, quello scuro del lutto, nel giorno dell’ultimo saluto ad Elisabetta II. Ma anche in questa occasione il look scelto seppure composto e total black per entrambe, rende omaggio e parla una lingua diversa: sofisticato quello di Kate, principessa di Galles e moglie del futuro erede al trono dopo Carlo III, essenziale e rigoroso quello di Meghan, Duchessa di Sussex e moglie di Harry, il principe che si è allontanato dalla corona inglese. A parlare non è tanto l’abito, quanto i dettagli che impreziosiscono.

Kate ai funerali della Regina Elisabetta II: l’abito ed il prezioso ed ereditato collier di perle

Cappellino a falda larga con veletta, abito lungo e dritto modello giacca nero, alti décolléte neri: a vestire Kate è stato ancora una volta in un giorno così delicato e di passaggio lo stilista Alexander McQueen. Ma più dell’abito è stata la scelta del gioiello al collo a destare immediata attenzione e fotografare i nuovi equilibri della corona inglese.

Kate Middleton ha infatti indossato un collier di perle da quattro giri e sostenuto da una fibbia di diamanti che apparteneva alla Regina: un prezioso che la sovrana scomparsa le aveva già prestato in occasione di due eventi, nel 2017 per il 70° anniversario di matrimonio della Regina e il Principe Filippo e il 2021 per i funerali di quest’ultimo. Oggi la collana è un dono della Regina a Kate, segno d’ammirazione e di naturale eredità. E a sigillare una continuità anche la scelta degli orecchini, due pendenti in perle di Bahrain appartenuti sempre alla Regina e che furono indossati anche da Lady Diana.

Meghan Markle: l’omaggio alla Regina nel giorno dei funerali

Rigorso il total black di Kate, sobrio e sommesso quello di Meghan che sceglie un abito cappa midi di Stella McCartney, abbinato ad un cappello a falda larga e i capelli raccolti in uno chignon. Anche questa volta la Duchessa punta su un look insolito e inaspettato, originale e dal gusto meno inglese, ma non manca di omaggiare la sovrana e ancora una volta è la scelta dei gioielli a parlare.

A sigillare l’eleganza del suo look sono gli orecchini in perle, un regalo ricevuto dalla Regina in occasione del loro primo viaggio insieme sul Royal Train nel giugno 2018. Esattamente come Kate anche Meghan ha scelto di indossare in questa occasione un dono che simboleggiasse il legame e il ricordo della sovrana.

