Dalle origini ad oggi ecco come si ripropone la tendenza dell’hair choker per questa stagione autunno/inverno 2022-2023

Dalla primavera di quest’anno la collana choker è un accessorio che si è guadagnato un posto speciale nel nostro portagioielli: un po’ romantico, un po’ audace tanti sono i modelli dai più semplici in stoffa a quelli in acciaio e persino in pelle. Una tendenza che ne ha generata un’altra proprio alle porte di Settembre, complici anche i look inspo di stagione avvistati alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, grazie proprio all’hair choker sfoggiato dall’attrice Tessa Thompson sul red carpet. Di cosa si tratta? Di un escamotage per abbellire i capelli, trasformando la collana choker anche in un accessorio per capelli.

Tendenze accessori hair 2022: come si indossa l’hair choker

Starete pensando che in effetti non sarà necessario acquistare propriamente un hair choker per realizzare questo look. L’accessorio indispensabile è infatti una collana choker, ma se avete intenzione di introdurvi anche i capelli come abbiamo visto fare a Tessa Thompson a Venezia, assicuratevi che sia abbastanza largo da poter introdurre anche i capelli assicurandovi anche una certa comodità nell’indossarlo.

Durante la Mostra del cinema, l’attrice statunitense ha mostrato una vera predilezione per questo hair look, infatti glielo abbiamo visto scegliere per il red carpet, puntando su una collana choker più morbida e composta da anelli, e in una seconda occasione scegliendo una collana choker più classica e in velluto nero. In entrambi casi ci ha anche mostra un trucco per lasciare che i capelli entrino facilmente nella collana: inumidirli. L’effetto è decisamente regale e strategica la scelta di sfoggiare questa tendenza optando per abiti che mettano in primo piano il décolléte.

Non solo collane ma anche maglioni e foulard: quando nasce la tendenza hair choker

In questa tendenza potremmo individuare anche una certa praticità: se Tessa Thompson l’ha rivisitata in una chiave più sofisticata data l’occasione, una delle prime ad aver lanciato quest’idea di fermare i capelli e tenerli ordinati in maniera originale è stata Victoria Beckham, che scelse come suo personale hair choker un maglione.

Un look decisamente più formale e pret a porter, che ancora oggi vediamo sfoggiare alla Posh Spice, di recente proprio con una camicia: un’altra idea che possiamo rubare per quest’autunno dove la camicia si presenta essere uno dei must di stagione. Sciarpe, foulard, in realtà l’hair choker ha origine dal semplice gesto di fermare i capelli in armonia con l’abbigliamento: un’abitudine che sulle passerelle di quest’anno si è trasformata in hair choker, lasciando che siano le collane ad impreziosire i capelli e allo stesso tempo tenerli ordinati, fino alle scelte più estreme dove sono gli stessi capelli quando molto lunghi a trasformarsi in hair choker letteralmente.

