Frasi sulle mani: le più belle frasi sul tenersi per mano, e non solo, da utilizzare sui social o da scrivere in una dedica.

Le mani sono tra gli organi più importanti di ogni essere umano. Grazie ad esse possiamo afferrare cose grandi e piccole, possiamo prendere in braccio un bambino o un cucciolo, possiamo dare carezze, parlare la lingua dei segni, cucinare, salutare, lavorare. Insomma, tutta la nostra vita, o buona parte di essa, pasa dalle appendici all’estremità delle nostre braccia, questi organi formati da ventisette ossa, tanto agili quanto resistenti. Anche per questo tantissimi scrittori e pensatori hanno dedicato loro delle riflessioni, lasciandoci in eredita tante frasi sulle mani molto profonde. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto.

Frasi sulle mani: le più emozionanti in assoluto

Esistono frasi sulle mani dei bambini, degli adulti, frasi sul salutare con le mani, lavorare con le mani. Ne esistono davvero di tutti i tipi, e alcune sono davvero emozionanti, specialmente per il significato simbolico che spesso le nostre mani assumono attraverso alcuni gesti.

mani a cuore

Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto:

– Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità. (Khalil Gibran)

– Se non sai che fare delle tue mani, trasformale in carezze. (Jacques Salomé)

– Dove uno soffre, lì tiene anche la mano. (Plutarco)

– Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli altri. (Audrey Hepburn)

– È sufficiente guardare le mani per capire cosa è una persona. (Antonio Castronuovo)

– Le mani che aiutano sono più sante delle labbra che pregano. (Robert Green Ingersoll)

– Nelle mani unite c’è ancora qualche segno di speranza, nel pugno chiuso nessuna. (Victor Hugo)

– Le mani inattive sono i giocattoli del diavolo. (Benjamin Franklin)

– Anche le cose più umili diventano belle se offerte da mani affettuose. (Louisa May Alcott)

– Quando la libertà arriva con le mani sporche di sangue è difficile stringerle la mano. (Oscar Wilde)

Frasi sul tenersi per mano

Tra le cose più importanti della nostra vita, tra i gesti più belli che possiamo compiere nei confronti di qualcun altro, c’è porgere la mano. Frasi mano nella mano, citazioni che riguardano lo stare uniti l’un l’altro attraverso le mani, non sono così rare, e spesso sono anzi tra i momenti più emozionanti di ogni lettura. Perché se c’è qualcosa che ci fa sentire più vicini l’un l’altro, fin da bambini, è proprio il contatto tra le nostre mani. Ecco alcune delle più belle frasi su questo splendido atto:

– Mantenersi, il mio verbo preferito, tenersi per mano. Ti può bastare per la vita intera, un attimo, un incontro. Rinunciarvi è folle, sempre e comunque. (Erri De Luca)

– Non esiste momento più bello, all’inizio di una storia, di quando intrecci le dita in quelle dell’altra persona e lei te le stringe. Ti stai affacciando su un mare di possibilità. (Massimo Gramellini)

– Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua. (Alfred de Musset)

– In una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore. (Dacia Maraini)

– La più grande felicità che l’amore possa dare, è stringere per la prima volta la mano di una donna che si ama. (Stendhal)

