Kittenfishing è una parola conosciuta tra chi frequenta i siti di incontri online: ecco cosa vuole dire e quando si usa.

Il kittenfishing è un fenomeno ormai molto tipico e sono tante le persone che ci sono cadute. Anche se la parola non è ancora diffusa, quello in cui consiste fa invece parte della quotidianità di tanti soggetti. Vediamo dunque cosa significa il vocabolo inglese e quando è possibile usarlo correttamente.

Origini : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : quando nelle chat e negli incontri virtuali una persona dice bugie per migliore la realtà.

: quando nelle chat e negli incontri virtuali una persona dice bugie per migliore la realtà. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di kittenfishing

Il termine inglese kittenfishing è di grande attualità anche se ancora oggi non tante persone ne conoscono il significato. Al giorno d’oggi è ormai frequente conoscersi in chat tramite social oppure app di incontri virtuali. Questo modo di conoscersi è sicuramente comodo e ha tanti vantaggi, ma ci sono anche tanti pericoli da considerare. Decidere di intraprendere conoscenze di questo genere difatti spesso comporta delusioni.

Uno dei fenomeni più comuni consiste nell’avere con una persona dall’altra parte dello schermo che ci racconta bugie grandi o piccole. Tali bugie hanno lo scopo di migliorare la realtà delle cose modificandola in modo da riuscire a conquistare più rapidamente. Tale modo di comportarsi viene identificato proprio con l’espressione di cui stiamo parlando qui.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio qual è il significato della parola inglese:

“Quando fai incontri online dovresti non solo stare attenti a non cadere in un catfish, ma anche ad eventuali kittenfishing”.

“Quando ho incontrato Luana per la prima volta e abbiamo parlato, ho capito che mi aveva fatto un kittenfishing”.

“Da quando sono su Tinder ho iniziato a fare kittenfishing anche io”.

