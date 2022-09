Sognare fuoco: il significato dei sogni che hanno come protagonista le fiamme, sia alte che contenute.

Mentre dormivi è apparso un incendio nella tua mente e ti stai chiedendo cosa voglia dire sognare fuoco e fiamme? In questo articolo proveremo a spiegarti quali possono essere le interpretazioni oniriche dei sogni che hanno come protagonista il fuoco in tutte le sue forme. Perché il fuoco, elemento fondamentale nelle nostre vite, può essere tanto distruttivo quanto un segno di civiltà, una risorsa preziosa, e per questo motivo anche nei sogni può assumere diversi significati. Scopriamo insieme i più comuni per poter raggiungere una corretta interpretazione dei nostri sogni.

La simbologia del fuoco nei sogni

Sognare fiamme non è per nulla raro. D’altronde, per Freud il fuoco era collegato alle passioni amorose dell’uomo. Jung invece riteneva che le fiamme fossero slegate dalla componente amorosa delle nostre vite, e fossero invece l’elemento energico più importante, tipico delle persone estroverse e di quelle egocentriche.

Fuoco fiamme incendio

In generale, il fuoco e le fiamme si ricollegano comunque a questi concetti basilari per la nostra vita: energia e creatività; passione; amore; purificazione. A partire da queste affinità simboliche, possiamo provare a capire più nel concreto cosa voglia dire sognare fiamme alte, magari quelle di un grande incendio.

Cosa vuol dire sognare il fuoco: i significati più comuni

Iniziamo dai sogni che hanno come protagonista il fuoco ardente. Può sembrare strano, ma se si sognano solo delle fiamme che bruciano, senza alcun tipo di innesco, senza alcuna persona attorno, il significato è positivo. Questa immagine rappresenta la voglia di vivere, fare e creare e si ricollega a un momento di entusiasmo, o magari di rinnovamento.

Stesso discorso se si sogna un fuoco nel camino, simbolo da sempre dell’amore familiare e della passione ardente che può respirarsi in un rapporto d’amore. Attenzione però: se il fuoco nel camino è spento, il significato sarà una mancanza di affetto.

camino acceso fuoco

Diverso il discorso se il fuoco si ricollega a determinate azioni. Se sogni di accendere un fuoco, vuol dire che sei pronto a iniziare un nuovo progetto, sia lavorativo che sentimentale. Ma questo non vuol dire che quel progetto andrà sicuramente a buon fine. Il risultato dipenderà dal prosieguo del sogno: se dominiamo il fuoco, le cose potranno andare bene, se invece avremo difficoltà sarà meglio prestare attenzione alla nostra nuova iniziativa.

Se sogni invece di spegnere delle fiamme, allora il tuo inconscio vuole mandarti un messaggio piuttosto chiaro: è arrivato il momento di fermarsi e riflettere su ciò che stai facendo nella tua vita. Magari hai preso decisioni sbagliate in amore o nel lavoro. In ogni caso, è arrivato il momento di prendersi una pausa e ragionare su come andare avanti. Tra l’altro, l’interpretazione può variare leggermente se usiamo dell’acqua per spegnere il fuoco o se invece utilizziamo degli indumenti: nel primo cosa vuol dire che stiamo sostituendo sentimenti distruttivi con altri più calmi, nel secondo che avremo bisogno di qualcosa di materiale per mettere a freno delle passioni che sono diventate con il tempo nocive.

E se invece sogniamo un incendio? In questo caso il collegamento potrebbe essere a passioni grandi, talmente forti da diventare distruttive, ma anche a momenti di rabbia o gelosia. Si tratta di un sogno che spesso si manifesta nelle persone che, da svegli, si manifestano controllate e non danno mai sfogo ai propri istinti. Ma un incendio può anche significare purificazione e rinnovamento, ed essere utile per rendere fertile un terreno, dando così impulso a un nuovo inizio nelle nostre vite.

