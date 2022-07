Frasi sulla presa in giro: le citazioni più belle riguardanti il prendere in giro qualcun altro.

Se stai cercando frasi sulla presa in giro, questo articolo potrebbe fare al caso tuo. Di citazioni che riguardano l’atto del prendere in giro, dell’ingannare, con cattiveria o per un eccesso di spiritosaggine, ne esistono davvero molte, anche scritte da autori e pensatori importanti. Abbiamo provato a selezionarne alcune in grado di far pensare, ma anche di divertire, citazioni che possono essere utilizzate al momento giusto per mandare un messaggio a una persona in particolare. Leggiamole insieme.

Prese in giro: frasi e citazioni

Non a tutti piace prendere in giro, e ovviamente a pochissimi piace essere presi in giro, anche dai propri amici, per divertimento. Eppure, ogni giorno inganniamo e siamo ingannati. Fa parte della vita, fa parte della nostra società, è essenziale per la creazione di molti rapporti umani che influenzano ampiamente la nostra esistenza.

Anche per questo può essere interessante riflettere attraverso le parole di autori importanti che hanno analizzato la vita attraverso l’inganno. Ecco alcuni aforismi sulle prese in giro:

– Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. (Jane Austen)

– Prendo in giro la gente, perché alla gente piace essere presa in giro. (Alfred Hitchcock)

– Quando si tratta di beffarmi di qualcuno, non posso resistere. (Wolfgang Amadeus Mozart)

– Il fine di uno scherzo non è quello di degradare l’essere umano ma di ricordargli che è già degradato. (George Orwell)

– Anche se la capacità di imbrogliare è segno di acutezza e di potere, l’intenzione di imbrogliare è senza dubbio segno di cattiveria o di debolezza. (Cartesio)

– Ci lasciamo ingannare facilmente da quello che amiamo. (Moliere)

– Quando si è innamorati si comincia con l’ingannare sé stessi. E si finisce con l’ingannare gli altri. È questo che il mondo chiama una storia d’amore. (Oscar Wilde)

Altri aforismi sul prendere in giro

Apparenza, ipocrisia, finzione. Il concetto di prendere in giro si ricollega a queste tre parole, e non ha certo un’accezione positiva. Per quanto possa trattarsi di uno scherzo, l’inganno non è quasi mai piacevole da fare e subire, e può essere anche pericoloso. Se le frasi che ti abbiamo precedentemente proposto non ti sono bastate, ecco un’altra carrellata di frasi dedicate a questo argomento:

– Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

– Non si è mai ingannati, si inganna se stessi. (Johann Wolfgang Goethe)

– La propensione dell’uomo a ingannare se stesso è immensamente superiore alla sua capacità d’ingannare il prossimo. (Mahatma Gandhi)

– È più facile trarre in inganno una moltitudine che un uomo solo. (Erodoto)

– Non sempre le cose sono come sembrano, il loro primo aspetto inganna molti: di rado la mente scopre che cosa è nascosto nel loro intimo. (Fedro)

