Aggiornare Smart tv: in che modo effettuare l’aggiornamento del firmware, delle app e dei canali televisivi.

Se hai uno Smart TV, letteralmente un “televisore intelligente”, è una buona idea tenerlo aggiornato con il software più recente. Altrimenti non sarà poi così smart. Gli aggiornamenti possono includere nuove funzioni, correzioni di bug e patch di sicurezza. Ma come si fa ad aggiornare il firmware del proprio dispositivo? E se invece vogliamo aggiornare delle app specifiche o i canali? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Aggiornare il firmware dello Smart TV: come fare

Per verificare se ci sono aggiornamenti disponibili, a prescindere dal modello che hai acquistato, vai nel menu Impostazioni del tuo TV. Cerca la sezione “Software Update” o “Aggiornamento di sistema” e controlla gli aggiornamenti. Se ce ne sono di disponibili, il TV li scaricherà e li installerà automaticamente. Download e installazione della nuova versione del firmware possono richiedere un po’ di tempo, quindi è consigliabile e necessario mantenere collegato il TV alla rete internet durante tutto il processo.

ragazza davanti all atv

In alcuni casi è necessario, per poter procedere con un aggiornamento del firmware, contattare l’assistenza tramite il proprio Smart TV. Si tratta solo di un semplice passaggio in più, ma alla fine il procedimento del dispositivo rimarrà lo stesso.

Come aggiornare le app su uno Smart TV

Molte persone hanno ormai uno Smart TV questi giorni, e molte lo usano per guardare contenuti in streaming. Sia che si tratti di film, di serie TV, o di eventi sportivi in diretta, lo streaming è una parte importante di come passiamo il nostro tempo davanti allo schermo da qualche anno a questa parte. Ma, come sempre, per poter utilizzare al meglio un’app dobbiamo fare in modo che sia sempre aggiornata, per godere di tutte le funzionalità in arrivo periodicamente.

Fortunatamente, molte app si aggiornano in maniera automatica. Tuttavia, può capitare di dover intervenire manualmente. Farlo è piuttosto semplice. Basta recarsi nella sezione app, cliccare sugli aggiornamenti disponibili e dare il via al download di quella che ci interessa, e il gioco è fatto.

Aggiornare e risintonizzare i canali

Se hai un televisore intelligente, avrai notato che a volte i canali cambiano improvvisamente. Questo perché il produttore o il fornitore di servizi del tuo televisore “aggiorna” i canali in autonomia. Se non trovi però un determinato canale, è probabile che tu debba procedere con un aggiornamento manuale. In questo caso basta andare sulla Home, poi su Impostazioni e selezionare la sintonizzazione dei canali, che può essere appunto automatica o manuale. In pochi minuti vedrai che il televisore riuscirà ad aggiornare la lista canali e troverà tutte le stazioni disponibili in quel momento.

