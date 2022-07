Come organizzare una vacanza last minute? Niente panico, ci sono dei siti che funzionano alla perfezione e offrono prezzi competitivi.

A causa della risalita dei contagi da Covid-19, prenotare una vacanza last minute sembra la scelta più saggia per evitare di perdere il denaro. Anche se non siete esperti internauti, non temete: ci sono siti che consentono di prenotare voli, soggiorni e chi più ne ha ne metta a prezzi a dir poco competitivi. Vediamo quali sono i migliori.

Come organizzare una vacanza last minute?

Organizzare una vacanza last minute, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, sembra la soluzione più economica. A meno che non abbiate sottoscritto un’assicurazione viaggio, se risultaste positivi al Covid il giorno prima della partenza, perdereste i soldi della prenotazione o della caparra. Pertanto, decidere all’ultimo minuto appare la scelta migliore, anche perché si possono trovare strutture che sono tornate disponibili proprio a causa di disdette legate al Covid. Se non avete mai organizzato una vacanza last minute, non temete perché è più facile di quello che sembra. Ci sono siti, molti dei quali nati anni e anni fa, che consentono di organizzare il viaggio in un battito di ciglia.

Senza ombra di dubbio, quando si ha bisogno di un volo aereo, il primo alleato è Skyscanner. Il sito consente di comparare i prezzi delle compagnie aeree disponibili e offre la soluzione più economica. Non solo, propone anche un servizio dedicato all’autonoleggio e uno alla prenotazione degli hotel. Volendo, si può anche scegliere un pacchetto completo. Se avete bisogno anche del classico collegamento aeroporto-città, affidatevi a Terravision, uno dei siti più competitivi di sempre.

Un altra piattaforma che da anni e anni offre prezzi ottimi, con recensioni veritiere, è Booking.com. Alberghi, B&B e case vacanza: prenotare un soggiorno non è mai stato così semplice e, in molti casi, è prevista anche la cancellazione gratuita.

Vacanza last minute? Organizzarla è più semplice di quello che sembra

Se volete una vacanza last minute un po’ avventurosa e assai economica, scegliete Hostel World, che propone 13 mila indirizzi in tutto il mondo, tra ostelli e hotel poco costosi. Al contrario, se desiderate una fuga all’insegna del lusso, optate per Vrbo, che offre solo ed esclusivamente dimore da mille e una notte. Sognate di progettare una fuga in treno o in autobus? Le opportunità sono due: Trainline e Interrail. Infine, se desiderate una comoda nave o una crociera, scegliete tra Grandi Navi Veloci oppure per MSC Crociere. A questo punto, non vi resta che preparare le valigie e pensare solo a staccare la spina.

Riproduzione riservata © 2022 - DG