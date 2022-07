Finalmente ci siamo: dal 27 luglio i cellulari si potranno iscrivere al Registro delle opposizioni e il telemarketing aggressivo cesserà.

Il telemarketing aggressivo sta per andare in pensione: dal 27 luglio, anche i cellulari potranno essere iscritti al Registro delle opposizioni. Vediamo come funziona e quali sono le modalità per dire basta alle telefonate moleste che, ormai, i cittadini ricevono a qualsiasi ora del giorno, festivi compresi.

Registro delle opposizioni: dal 27 luglio si potranno iscrivere anche i cellulari

A partire dal 27 luglio 2022, anche i numeri di cellulari potranno essere iscritti al Registro delle opposizioni. In questo modo, le mille telefonate quotidiane che i cittadini ricevono da parte del cosiddetto telemarketing aggressivo cesseranno. Prima di questo momento, soltanto i numeri di rete fissa potevano essere iscritti al Registro. Quest’ultimo, istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018, è un servizio gratuito che “permette di opporsi all’utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea“.

Questo significa che, con l’iscrizione di un numero di telefono, che sia cellulare o fisso, coloro che si occupano di marketing non potranno più contattarlo. Pertanto, i cittadini, ormai esausti dalle chiamate non gradite, torneranno a vivere nella tranquillità che meritano. E’ bene sottolineare che, aderendo al Registro delle Opposizioni, vengono annullati tutti i consensi dati fino a quel momento. Pertanto, in futuro, è richiesto fare un minimo di attenzione quando si stipulano nuovi contratti.

Registro delle opposizioni per cellulari: come iscriversi

Iscrivere i cellulari al Registro delle opposizioni è semplicissimo. Le modalità previste sono diverse: web (compilazione di un modulo elettronico), telefono (chiamata al numero verde RPO) email (invio tramite posta elettronica di un apposito modulo) e raccomandata. L’utente, oltre all’iscrizione, può richiedere l’aggiornamento dei dati e la revoca al servizio. Gli operatori di telemarketing che non rispettano quanto deciso dai cittadini vanno incontro a multe salate.

