Libri come After: ecco alcuni romanzi romantici e per ragazzi che hanno punti in comune con la serie di Anna Todd.

Non è vero che la letteratura sta scomparendo. Lo dimostra il successo mondiale che, di tanto in tanto, conquistano non solo dei singoli volumi, ma delle vere saghe in grado di risvegliare d’un tratto l’amore per la lettura. Tra gli anni Novanta e Duemila è capitato con Harry Potter, successivamente con serie come quelle di Twilight e Cinquanta sfumature. E poi ancora con la serie di After, i romanzi di Anna Todd che hanno fatto battere il cuore a milioni di fan. Se hai finito tutti i volumi della fortunata saga e non sai più cosa leggere, in questo articolo ti consigliamo alcuni libri come After, avventure romantiche in grado di far emozionare i ragazzi ma anche il pubblico più ‘grandicello’.

Libri romantici come After: eccone alcuni da recuperare

Partiamo da Uno splendido disastro, libro scritto da Jamie McGuire e che ha per protagonista Abby Abernathy. Ragazza timida e studiosa, sempre impeccabile con la sua camicetta e la sua coda di cavallo, all’apparenza sembra tranquillissima. In realtà, è invece in fuga dal passato, dalla famiglia e per questo, una volta arrivata all’università, ha l’intenzione di ricominciare da capo con la sua vita.

libro aperto pagine

Simile, per certi versi, è Losing it. Credevo che il cielo fosse azzurro di Cora Carmack. Protagonista di questa storia è la ventiduenne Bliss Edwards, intelligente e carina, ma anche tremendamente timida. A sei mesi dalla fine del college, è ancora molto goffa con i ragazzi, ed è l’unica tra le sue amiche ancora vergine. Riuscirà a dare una svolta alla sua vita?

C’è poi Adesso di Chiara Gamberale, un romanzo d’amore che è molto più di questo. Sorprende e lascia senza parole, mostra ogni lato di questo sentimento, che sa essere una benedizione ma anche un inganno, che ci fa paura ma ci riempie di desiderio e ci porta a vivere un momento che cambierà per sempre le nostre vite.

E per chi vuole invece puntare su una sicurezza, non possiamo non citare un romanzo di Nicholas Sparks, uno degli autori più amati di narrativa rosa. In particolare, per gli amanti di After consigliamo Nei tuoi occhi, la storia di Maria, una donna che ha lavorato giorno e notte per raggiungere il successo e ripagare i genitori. Per far questo, però, ha messo da parte l’amore, non riuscendo a trovare una relazione importante. Ma non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco.

Libri per ragazzi come After

Ma ciò che ha reso After uno dei più grandi casi editoriali degli ultimi anni è stato il suo successo seriale. Questa saga ha rubato il cuore di tantissime ragazze grazie ai suoi colpi di scena e al suo romanticismo in grado di far sognare piccole donne, ma di tutte le età. Se non ti basta quindi un singolo libro per poter andare oltre la nota saga di Anna Todd, ti consigliamo alcuni romanzi seriali che non ti lasceranno certamente insoddisfatta.

libri fogli aperti

Partiamo dalla serie The Saint’s di L. J. Shen, composta da Senza regole, Senza vergogna e Senza pietà. Al centro della storia, un amore tra una giovane insegnante e il suo studente, un ragazzo ribelle che sa sempre come ottenere ciò che vuole. Un amore proibito e controverso, ma mosso da una passione inarrestabile e in grado di trasportare il lettore in ogni svolta della vicenda.

C’è poi la serie The Fall Away di Penelope Douglas. Protagonisti Jared e Tate, grandi amici di infanzia. Il primo, un bambino dolcissimo e sempre pronto a mettere in mostra la bontà del suo cuore, crescendo diventa scontroso, astioso, offensivo. Non perde occasione per attaccare e umiliare la vecchia amica Tate, che però non riesce a odiarlo e si impegna per capire il segreto del suo cuore, quello che ha portato a un cambiamento imprevedibile.

E chiudiamo con la serie Lo sapevi che? di Estelle Maskame, una trilogia composta da I Love You, I Need You e I Miss You. Raccontano la vicenda di Eden Munro, una ragazza che deve affrontare il divorzio dei genitori e la nuova moglie del padre, con tanto di tre figli al suo seguito. Proprio seguendo le orme del maggiore di questi, conosce nuove persone e un mondo nuovo, diverso dal su, e nonostante la diffidenza nei confronti del fratellastro, inizia a coltivare per lui un sentimento che va oltre quello fraterno…

Riproduzione riservata © 2022 - DG