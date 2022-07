Quali sono le frasi delle canzoni di Ultimo più belle di sempre? Scopriamo le citazioni preferite dai fan più accaniti dell’artista romano.

Senza ombra di dubbio, Ultimo è uno dei cantautori più apprezzati degli ultimi anni. La sua voce, simile a quella di Fabrizio Moro, è da brividi e i suoi brani sembrano vere e proprie poesie. Vediamo quali sono le frasi delle canzoni di Ultimo più amate dai fan, perfette per le condivisioni social.

Frasi canzoni Ultimo: le più amate dai fan

All’anagrafe Niccolò Moriconi, Ultimo è uno dei pochi cantautori delle nuova generazione di artisti italiani. Le sue ballate ricordano un po’ gli artisti di un tempo, i grandi nomi ai quali bastava una chitarra in mano per intrattenere platee immense. I brani del 26enne romano sono vere e proprie poesie e trattano gli argomenti più disparati: dall’amore all’amicizia, passando per le difficoltà della vita. Di seguito, una selezione di frasi canzoni di Ultimo sull’amore e l’amicizia:

Tu portami con te

Dov’è leggero il mio bagaglio

Dove mi ami anche se sbaglio

Dove vola e si ribella

Ogni rondine al guinzaglio. (Rondini al guinzaglio);

A ritrovarmi, a ritrovarti, a ritrovare un senso. (Pianeti);

Perché poi ci casco dentro e non mi accorgo che respiro. (Amati sempre);

Frasi canzoni Ultimo per tatuaggio e non

Dalle frasi canzoni Ultimo sull’amicizia a quelle sull’amore: a prescindere dalla scelta, sono tutte perfette per un tatuaggio oppure per una condivisione social. Di seguito, una selezione di frasi canzoni Ultimo sul mare e sulle altre bellezze/bruttezze del mondo:

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore. (Quando fuori piove);

Ha l’aria di chi sa che il mondo mente Vorrei darle di più di quel che posso dare Farle sentire di più di quel che sente. (Farfalla bianca); Da quando ero bambino, solo un obiettivo

Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo. (Sogni appesi).

