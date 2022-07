Frasi belle sui figli: gli aforismi d’amore da dedicare ai figli, citazioni per farli sentire davvero speciali.

“I figli so’ piezz’ ‘e core“, direbbero a Napoli. Ed è forse questa la frase che più di tutte riassume l’importanza che i figli hanno nella vita dei genitori. Non sono solo i propri eredi, la propria progenie, un sostegno per il futuro, un dono per il presente. Sono parte di se stessi, pezzi del proprio cuore che danno vita a un’altra vita. E anche per questo sono probabilmente la gioia più grande che ci possa essere. Non a caso, in molti hanno voluto scrivere frasi belle sui figli, aforismi emozionanti e commoventi. Leggiamone insieme alcuni dei migliori.

Aforismi sui figli: i più belli e famosi

Di frasi celebri sui figli ne sono stati scritti davvero moltissimi da parte di autori importanti, filosofi, cantautori e praticamente ogni tipo di artista. Pensieri bellissimi, emozionanti, che nascono probabilmente da riflessioni di carattere personale ma che diventano universali, adatti per ogni genitore.

papa padre e figlie

Se stai cercando delle dediche ai figli da poter scrivere in un biglietto o in un messaggio per il tuo bambino o la tua bambina, in questo articolo te ne proponiamo alcune delle più belle:

– Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un figlio. Ce ne sono sette milioni. (Walt Streightiff)

– Una figlia. Uno sbalordimento. Una perfezione. La cosa più nuova al mondo. Così piccola. Così piena di segreti. E ogni giorno porta nuove meraviglie: poiché ogni sorriso, ogni gesto è un incanto, ogni cosa è inattesa. (Pam Brown)

– Non sono la carne e il sangue, ma è il cuore a renderci padri e figli. (Friedrich Schiller)

– Amali, nutrili, insegna loro la disciplina e lasciali liberi. Così avrete un buon rapporto per tutta la vita. (Marry G. L. Davis)

– Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

– I figli alleviano le fatiche, ma fanno più amare le sventure; aumentano le preoccupazioni della vita, ma mitigano il pensiero della morte. (Francesco Bacone)

– I vostri figli non sono i vostri figli. Sono i figli e le figlie della fame che di se stessa ha la vita. Essi non vengono da voi, ma attraverso di voi, e non vi appartengono benché viviate insieme. Potete amarli, ma non costringerli ai vostri pensieri, poiché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro, poiché abitano in case future, che neppure in sogno potrete visitare. (Kahlil Gibran)

Frasi d’amore per i figli

Un figlio ti cambia la vita. A volte non in meglio, almeno non inizialmente, o non completamente. Ma nella gran parte dei casi è un dono unico e speciale, che ti arricchisce molto più di qualunque bonifico tu possa mai ricevere sul tuo conto in banca. Ti regala emozioni, gioie, speranze. Ti fa riflettere, ti fa crescere, di educa mentre lo stai educando. Anche per questo non dovrai mai dimenticare di ringraziarlo. Se cerchi altre frasi d’amore da dedicargli, eccone alcune in grado di penetrare nel loro cuore:

– Avrai avrai avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai avrai avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza se amore, amore avrai. (Claudio Baglioni)

– È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza, è per te che il mare sa di sale, la notte di Natale. È per te ogni cosa che c’è. (Jovanotti)

– I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Madre Teresa di Calcutta)

– Un bambino entra nella tua casa e per i successivi vent’anni fa un tale frastuono che riesci a malapena a sopportarlo. Poi il figlio se ne va, lasciando la casa così silenziosa che pensi di essere sul punto di impazzire. (John Andrew Holmes)

– Tu che sei nata dove c’è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l’hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio è nato un fiore. (Fabio Concato)

Riproduzione riservata © 2022 - DG