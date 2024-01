Frasi sulla positività della vita e delle persone, per darci una carica ogni giorno: le più belle da condividere ogni giorno

La vita quotidiana ci pone spesso davanti a sfide e ostacoli che possono abbatterci nel morale e nello spirito. Ma è proprio quando ci troviamo a dover fare i conti con un problema importante, con un ostacolo in grado di demoralizzare anche la persona più ottimista, che può venirci in soccorso la positività, il bello della vita, quello che alcune persone riescono a vedere sempre. Se abbiamo bisogno di ritrovare stimoli e motivazioni, le frasi sulla positività possono diventare un ottimo alleato.

Proviamo a scoprire insieme un piccolo repertorio di frasi cariche di ottimismo, in grado di incoraggiarci e farci riflettere. In questo modo potremo renderci conto di quanta forza ci sia nelle parole, e quanto anche una semplice citazione possa a volte servire a risollevarci nei momenti più difficili.

Frasi sulla positività: le più belle

Riuscire a celebrare la positività significa riuscire a scoprire quanto di bello ci sia nella vita, quante cose di cui godere, quante motivazioni per poter essere felici, anche quando tutto sembra andare contro di noi. In un momento complicato, il pessimismo non serve a nulla, può solo portare ad acuire i nostri problemi e a renderli realmente insopportabili.

ragazza che ride

Ma se è vero che c’è un rimedio a tutto, abbattersi non serve a niente, demoralizzarsi è controproducente. Davanti a un problema, qualunque esso sia, si può solo cercare di ritrovare la forza per andare avanti. E questa forza può arrivare da noi stessi, dal nostro cuore, o anche da citazioni e frasi che riescono a parlare con la nostra anima e a darci il coraggio per reagire e ritrovare la gioia di vivere. Se hai bisogno di frasi motivazionali adatte a ogni situazione della vita, queste potrebbero fare al caso tuo:

– Definisci tu la tua vita. Non lasciare che altre persone scrivano la tua sceneggiatura. (Oprah Winfrey)

– Nella vita quelli che avanzano sono le persone che si affaticano a trovare le circostanze a loro favorevoli e qualora non le trovino, le creano. (George Bernard Shaw)

– La nostra più grande debolezza è arrenderci. La via più certa per riuscire è sempre provare una volta in più. (Thomas Edison)

– Tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. (Thomas Fuller)

– I problemi non finiscono mai, ma neanche le soluzioni. (Paulo Coelho)

– Ho avuto molte preoccupazioni nella mia vita, la maggior parte delle quali non si sono mai realizzate. (Mark Twain)

– Se puoi cambiare idea, puoi cambiare la tua vita. (William James)

– Ho deciso di essere felice, perché fa bene alla mia salute. (Voltaire)

– Il segreto della felicità è la libertà, il segreto della libertà è il coraggio. (Tucidide)

– Quando tutto sembra andare male, ricordati che gli aerei decollano controvento e non con il vento a favore. (Henry Ford)

– La cosa più difficile è quella di prendere la decisione di agire, il resto è semplice tenacia. (Amelia Earhart)

– Il vostro atteggiamento può portarvi avanti o può portarvi giù. La scelta è sempre vostra! (Catherine Pulsifer)

– Non permettere che i pensieri negativi entrino nella tua mente, perché sono erbacce che strangolano la fiducia. (Bruce Lee)

– Quando si rimane positivi fa una grande differenza nella vita. (Ellen DeGeneres)

Altre meravigliose frasi sulla positività

Esistono frasi motivazionali per lo sport, per raggiungere determinati traguardi. Altre sono invece generali, riguardano la positività della vita e delle persone e possono servirci quando abbiamo bisogno di luce in un momento di oscurità. D’altronde, le frasi sulla positività più belle spesso emergono da riflessioni profonde, da esperienze illuminanti che grandi personaggi della storia, ma anche persone comuni, hanno vissuto.

Sono vere e proprie testimonianze di resilienza umana, di quella capacità di trasformare ogni avversità in opportunità di crescita. Attraverso gli esempi del passato, possiamo riuscire a trovare una soluzione ai nostri problemi, possiamo lasciarci ispirare e scoprire di possedere al nostro interno quella forza che non potevamo immaginare. Se le frasi che fin qui ti abbiamo proposto non ti sono bastate, ecco altre meravigliose frasi sulla positività delle persone in grado di diventare un mantra da seguire nella vita di tutti i giorni:

– L’universo è mutamento: la nostra vita è come la creano i nostri pensieri. (Marco Aurelio)

– Tu puoi, tu dovresti, e se sei abbastanza coraggioso per iniziare, tu potrai. (Stephen King)

– Imparare è un dono, anche quando il dolore è il tuo insegnante. (Maya Watson)

– Non importa quanto cammini lentamente, a patto che non ti fermi. (Confucio)

– Tieni sempre il viso rivolto verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. (Walt Whitman)

– Io non perdo mai: o vinco o imparo. (Nelson Mandela)

– Non sei mai abbastanza anziano per raggiungere un altro obiettivo o sogno. (C.S. Lewis)

– Se fai della tua vita interiore una priorità, allora tutto ciò di cui hai bisogno all’esterno ti sarà dato e sarà estremamente chiaro quale sarà il prossimo passo. (Gabrielle Bernstein)

– Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. (Helen Keller)

– Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

– Comincia a vivere subito e considera ogni giorno come una vita a sé. (Seneca)

– Siamo tutti nei bassifondi, ma alcuni di noi guardano le stelle. (Oscar Wilde)

– Convincetevi ogni giorno che siete degni di una buona vita. Lasciate andare lo stress, respirate. Rimanete positivi, tutto va bene. (Germania Kent)

– Con un atteggiamento positivo è possibile trasformare le situazioni di fallimento in successo. (Dan Miller)