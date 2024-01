Come funziona il bonus conto corrente 2024? Vediamo quali sono i requisiti per accedere e come presentare la domanda.

Considerando che al giorno d’oggi è impossibile vivere senza avere un conto corrente, il Governo ha studiato un bonus ad hoc per il 2024. L’incentivo mira ad azzerare tutte le spese legate al CC. Vediamo come funziona, a chi spetta e come richiederlo.

Bonus conto corrente 2024: come funziona e a chi spetta

Il bonus conto corrente 2024, come suggerisce il nome, consente di avere un CC totalmente gratuito. Ovviamente, non è un incentivo concesso a tutti. Possono accedere al contributo soltanto le persone che presentano un reddito Isee inferiore o pari a 11.600 euro, oppure i pensionati con Isee massimo di 18.000 euro annui.

Per richiedere il bonus per il 2024 è necessario fare apposita richiesta alla banca. I documenti necessari per la domanda sono: reddito Isee, documento di identità valido, codice fiscale e certificato di residenza. Dopo aver lasciato in filiale la domanda, la banca dovrà analizzare la posizione dell’utente e dare il via libera per l’attivazione di un conto senza spese. E’ bene sottolineare che gli istituti bancari riceveranno a loro volta un rimborso da parte dello Stato.

Quanti ottengono il bonus avranno un conto corrente privo di costi di gestione. Questo significa che non dovranno corrispondere neanche un euro per i canoni annui o le principali operazioni. Ovviamente, non possono avere più di un conto. Al contrario, possono scegliere di cointestarlo ad un componente del nucleo familiare, a patto che rientri nello stesso Isee.

Contributo conto corrente: attenzione alla scadenza

Al momento, il bonus CC è valido solo per il 2024. Laddove venga confermato anche per il 2025 e gli anni a venire, è necessario presentare alla banca il reddito Isee aggiornato per ogni anno di riferimento. In caso contrario, il beneficio decade. La data ultima per presentare la dichiarazione è il 31 maggio di ogni anno.