Qual è il significato di Se t’amo t’amo di Rosanna Fratello? La canzone è tornata in auge dopo più di quarant’anni dall’uscita.

Se t’amo t’amo è una delle canzoni più famose di Rosanna Fratello, ma è diventata popolare tra i giovanissimi dopo che l’artista ha partecipato al Grande Fratello 2023. Vediamo il testo e il significato del brano, che forse se uscisse oggi non godrebbe degli stessi apprezzamenti.

Se t’amo t’amo di Rosanna Fratello: il significato della canzone

Uscita nel 1982, Se t’amo t’amo di Rosanna Fratello è tornata in auge nel 2023, grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello. Il brano, che tra gli autori vanta Cristiano Malgioglio, è finito in tendenza sui social proprio quando la cantante è stata eliminata dal reality più spiato d’Italia. Come suggerisce il titolo, il singolo parla d’amore.

“Se t’amo t’amo,

se tu vuoi ne discutiamo,

ma t’amo t’amo,

io t’amo t’amo“.

La protagonista del brano è follemente innamorata del suo lui, tanto da arrivare a dire che niente e nessuno potrà cambiare i suoi sentimenti. Neanche il partner può contraddire il suo pensiero.

“Sento, nella mia mano,

il mondo intero,

allora è vero,

t’amo t’amo“.

Rosanna Fratello parla di un amore forte, travolgente, che è impossibile fermare. Oggi, alcuni termini farebbero un po’ discutere – “stracciami“, “trattami“, “vendimi“, “comprami“, “legami” – ma non dimentichiamo che è stata scritta da Malgioglio in un’epoca in cui determinati temi non godevano di grande attenzione.

Ecco il video di Se t’amo t’amo di Rosanna Fratello:

Se t’amo t’amo: il testo della canzone

Scusa, se t’amo t’amo

io non lo so che colpa ho,

ma t’amo t’amo…

Continua per il testo integrale