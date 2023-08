Le più belle frasi motivazionali per lo sport: le citazioni per darsi la carica e non mollare prima di arrivare al traguardo.

Lo sport è molto più di semplice attività fisica: è una fonte di passione, una sfida e spesso anche una possibilità di crescita personale. Gli atleti di successo sanno benissimo che, oltre a una preparazione fisica impeccabile, è fondamentale nutrire anche la mente e il cuore con motivazione e determinazione per arrivare al successo. E a questo servono le frasi motivazionali per lo sport: a trovare l’energia per non mollare e dare il meglio di sé.

Esistono tantissime citazioni o brevi aforismi che, come fari, possono illuminarci nel cammino verso il traguardo. Strumenti potenti che possono sollevare il nostro umore nei momenti di difficoltà, infonderci fiducia e darci la spinta necessaria per superare ogni ostacolo. Scopriamo insieme alcune delle migliori da utilizzare anche per le nostre sessioni di allenamento quotidiane.

Le migliori frasi motivazionali per lo sport

Le frasi motivazionali possono adattarsi a tutti gli scopi. Possono essere utili per chi sta cercando di migliorare le proprie prestazioni, per chi vuole superare una fase di stallo o vuole magari affrontare solo un nuovo desiderio di sfida.

Sportivi manubri palestra allenamento

Servono per fare il pieno di energia positiva, per lasciarsi caricare grazie alla saggezza, all’esperienza e alla profonda comprensione di quel che significa spingersi oltre i propri limiti, una lezione che moltissimi atleti e scrittori del passato hanno imparato. Ecco alcune delle migliori in assoluto, da utilizzare per trovare ispirazione o da dedicare a chi ne ha bisogno:

– Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivrai il resto della tua vita come un campione. (Muhammad Ali)

– Un vincitore è un sognatore che non si è arreso. (Nelson Mandela)

– Credi in te stesso quando nessun altro lo fa. Ciò ti rende all’istante un vincitore. (Venus Williams)

– So cosa devo fare e ho intenzione di fare tutto il necessario. Se lo faccio, ne uscirò un vincitore, e non importa cosa faccia qualcun altro. (Florence Griffith)

– Se non riesci a prepararti, sei pronto a fallire. (Mark Spitz)

– Il dizionario è l’unico posto dove successo viene prima di sudore. (Vince Lombardi)

– Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l’anno, tra gare e allenamenti, per quasi venti anni. (Pietro Mennea)

– Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e non iniziare. (Buddha)

– Non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere. (George Eliot)

– È più difficile rimanere in cima che arrivarci. (Mia Hamm)

– Quando hai qualcosa da dimostrare, non c’è nulla di meglio di una sfida. (Terry Bradshaw)

– Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano difficili. (Lucio Anneo Seneca)

Altre frasi per motivarsi durante gli allenamenti

Se si vuole diventare atleti di alto livello è necessario comprendere che il viaggio è autodisciplina, resilienza e impegno costante. Lo insegnano anche alcune delle frasi motivazionali che abbiamo già letto, veri mantra che devono accompagnare il nostro percorso, offrendoci una carica in più e rafforzando la nostra determinazione.

Quelle che abbiamo letto fin qui non sono riuscite però a ispirarti? Non preoccuparti. In questo paragrafo te ne proponiamo altre. Scegli quella che ti piace di più e lascia che diventi la tua guida, la tua motivazione costante per raggiungere nuove vette:

– Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. (Michael Jordan)

– Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere. (Pelé)

– Non puoi mettere limiti a niente. Più sogni, più andrai lontano. (Michael Phelps)

– Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino. (Martin Luther King)

– Devi imparare le regole del gioco. E poi devi giocare meglio di chiunque altro. (Albert Einstein)

– Se dai solo il 90% durante gli allenamenti, darai il 90% nelle sfide decisive. (Michael Owen)

– Non puoi vincere senza aver prima imparato a perdere. (Kareem Abdul-Jabbar)

– Non mi preoccupo mai del problema. Mi preoccupo della soluzione. (Shaquille O’Neal)

– Il dolore è temporaneo. Può durare un minuto o un’ora, o un giorno o un anno, ma alla fine diminuirà e qualcos’altro prenderà il suo posto. Arrendersi, invece, dura per sempre. (Lance Armstrong)

– Nessuno si è mai pentito di aver dato il meglio di sé. (George Halas)

– Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. (Thomas Jefferson)

– Quando tutto sembra essere contro, ricorda che l’aereo decolla contro vento. (Henry Ford)