Quali sono le frasi sull’orizzonte più belle di sempre? Vediamo i pensieri dei grandi autori, quelli che hanno fatto la storia.

Fissare il panorama alla ricerca di qualcosa, a chi non è mai capitato? E’ proprio per questo che di frasi sull’orizzonte ce ne sono tantissime. Alcune aiutano ad avere una risposta, altre mettono ancora più confusione, almeno all’apparenza. Vediamo quali sono le citazioni a tema più belle di sempre.

Frasi sull’orizzonte: le più belle di sempre

Le frasi sull’orizzonte sono adatte a diversi momenti della vita. D’altronde, quando si guarda il mare oppure la visuale dal cucuzzolo di una montagna si cerca sempre qualche risposta. Pertanto, abbiamo citazioni a tema che riguardano l’amore, l’amicizia, la fede e qualsiasi altro dubbio esistenziale passi per la testa. Di seguito, una selezione di aforismi scritti dai grandi autori che hanno fatto la storia:

Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti, dove tu disegni confini. (Frida Kahlo)

Quanto più ristretto è il nostro orizzonte, la nostra cerchia di attività e di contatti, tanto più siamo felici. (Arthur Schopenhauer)

Quando nell’orizzonte della propria vita non si hanno linee fisse e serene…la stessa volontà intima dell’uomo diventa inquieta. (Friedrich Nietzsche)

Se giri in tondo fissandoti la coda, inutile offrirti orizzonti. (Maria Luisa Spaziani)

Condividi il cammino con quelli che sanno che bisogna sempre spingersi oltre gli orizzonti conosciuti. (Paulo Coelho)

Rosseggia l’orizzonte,/come affocato, a mare. (Giovanni Pascoli)

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, / e questa siepe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. (Giacomo Leopardi)

Una delle peggiori tragedie dell’umanità è quella di rimandare il momento di cominciare a vivere. Sogniamo tutti giardini incantati al di là dell’orizzonte, invece di goderci la vista delle aiuole in fiore sotto le nostre finestre. (Quinto Orazio Flacco)

La loro ambizione è come l’orizzonte, che procede sempre davanti a loro. (Montesquieu)

Lascia i tuoi luoghi e cerca altri lidi, o giovane, e ti si apriranno più vasti orizzonti. (Petronio Arbitro)

L’orizzonte è la linea che sottolinea l’infinito. (Victor Hugo)

Orizzonte. Trovare sempre belli quelli della natura e cupi quelli della politica. (Gustave Flaubert)

O graziosa e lieta circonferenza del ventre, di quanti mai uomini tu sei l’orizzonte! (Arturo Graf)

Nessun confine, solo orizzonti − solo libertà. (Amelia Earhart)

Quando guardi la lontananza, l’orizzonte dà un arco grandioso al tuo sguardo e lo invita a mettervi la freccia. (Lorenzo Olivan)

Ho l’orizzonte nei miei occhi, senza poterlo mai raggiungere. (Rinaldo Caddeo)

Chi vuole raggiungere la perfezione, vuole camminare sull’orizzonte. (Paul Carvel)

Educare l’intelligenza è allargare l’orizzonte dei suoi desideri e dei suoi bisogni. (James Russell Lowell)

Credere che tutto sia stato scoperto è un grave errore; è prendere l’orizzonte per i limiti del mondo. (Antoine-Marin Lemierre)

L’orizzonte non è un punto, è un continente. (Philippe Petit)

La linea dell’orizzonte limita la nostra vista, ma espande la nostra immaginazione. (Guido Rojetti)

L’orizzonte non è soltanto l’unico luogo in cui il cielo tocchi la terra, ma forse principalmente l’unico nel quale la terra si levi al cielo. (Roberto Morpurgo)

Una felicità «autentica…sembra rimanere costantemente a una certa distanza da noi: come un orizzonte che…si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci a esso. (Zygmunt Bauman)

Frasi sull’orizzonte: dall’amore all’amicizia

Guardare l’orizzonte è emozionante e non troverete mai nessuno che possa dire il contrario. Non a caso, che parlano dell’orizzonte ci sono anche frasi di canzoni bellissime. Di seguito, una selezione di citazioni di brani e non:

Dentro te e al di là. Dell’orizzonte. Una piccola (Elisa, Una poesia anche per te)

Sempre bellissima cammina per la strada. All’orizzonte, dietro la fronte. Sul palcoscenico e dietro le quinte. (Jovanotti, Viva La Libertà)

I vasti orizzonti generano le idee complesse, i piccoli orizzonti le idee ristrette. (Victor Hugo)

Un guerriero nonpuò abbassare la testa, altrimenti perde di vista l’orizzonte dei suoi sogni. (Paulo Coelho)

Il mistero non è un muro, ma un orizzonte. (Antoine de Saint-Exupery)

Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. (Eduardo Galeano)

Viviamo tutti sotto lo stesso cielo, ma non tutti abbiamo il medesimo orizzonte. (Konrad Adenauer)

Nella linea dove si congiungono cielo e mare, l’uno dice all’altro di deviare dal suo cammino, ma nessuno lo fa e così si forma l’orizzonte. (Lorenzo Olivan)

Prendete l’orizzonte: è solo una linea immaginaria, ma è da millenni che trasforma i marinai in sognatori. (Fabrizio Caramagna)

Quando sono solo. E sogno all’orizzonte. E mancan le parole (Andrea Bocelli, Con te partirò)

Mi manchi. Quando il sole dà la mano all’orizzonte. Quando il buio spegne il chiasso della gente. (Fausto Leali, Mi manchi)

L’orizzonte è negli occhi e non nella realtà. (Angel Ganivet)

La salute dell’occhio richiede un orizzonte. Non siamo mai stanchi, finché possiamo vedere abbastanza lontano. (Ralph Waldo Emerson)

L’anima precorre tempo e spazio, e non è come l’occhio, che crede cominci il cielo dove comincia l’orizzonte. (A. Bazzero)

Frequentare persone diverse da noi non allarga i nostri orizzonti; serve solo a confermarci nell’idea di essere unici. (Elizabeth Bowen)

L’ambizione copre l’intero orizzonte dell’uomo. (Elias Canetti)

Il nostro compito principale non è di vedere quel che si profila indistinto al lontano orizzonte, ma di fare quel che abbiamo a portata di mano. (Thomas Carlyle)

L’uomo è come l’orizzonte che divide la terra dal cielo: anch’egli è una linea tra la materia e lo spirito. (Tommaso d’Aquino)

La guida divina spesso ci giunge proprio quando l’orizzonte sembra più buio. (Gandhi)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG