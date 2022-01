Le frasi sull’ironia dovremmo leggerle e indirizzarle a quanti ci stanno a cuore ogni giorno perché possono davvero salvare il mondo.

L’ironia è una dote che non tutti posseggono, ma che ognuno di noi dovrebbe coltivare un po’. Il motivo è semplice: con un pizzico di humor la vita si affronta meglio. Diamo uno sguardo alle frasi sull’ironia più belle di sempre, comprese le citazioni celebri e gli aforismi a tema che sono passati alla storia.

Frasi sull’ironia: le più belle di sempre

Essere ironici è una qualità, ma non sempre quanti la posseggono riescono ad utilizzarla nel modo giusto. Come in tutte le cose, anche in questo caso, la via di mezzo è la soluzione migliore. Utilizzare un po’ di sana ironia al momento opportuno è un grande dono, ma usarla in ogni momento della giornata denota solo grande stupidità. Fatta questa breve ma doverosa premessa, diamo uno sguardo alle frasi sull’ironia più belle di sempre. Da autori di un certo spessore a sconosciuti, l’ironia è stata usata anche nelle citazioni. Di seguito, una selezione di aforismi che potrebbero tornarci utili ogni giorno:

È dall’ironia che comincia la libertà. (Victor Hugo);

L’ironia è il veicolo che usi per trasportare carichi emotivi troppo pesanti. (Fabio Volo);

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticare di ridere. (Katharine Hepburn);

Il pessimismo va servito con due gocce di sarcasmo e un filo di autoironia, altrimenti risulta indigesto agli altri. (Giuseppe Benevento);

L’ironia, insieme alla misericordia, è la forma suprema di elasticità, un esercizio quotidiano di tolleranza, una prova continua di umanità. (Beppe Severgnini);

Il sarcasmo è la forma più bassa d’ironia. (E. L. James);

L’ironia è il pudore dell’umanità. (Jules Renard);

La prima volta che ridete di una battuta a vostre spese potete dire di essere diventati adulti. (Ethel Barrymore);

Temere l’ironia, è temere la ragione. (Sacha Guitry);

Penso che la risata sia la miglior medicina. Se non sai ridere di te stesso, allora non sai ridere della vita e della stupidità di tutto quanto. (David Hasselhoff);

La prova della bontà di una religione è il poter fare delle battute su di essa. (Gilbert Keith Chesterton);

L’ironia irrita. Non perché si faccia beffe o attacchi, ma perché ci priva delle certezze svelando il mondo come ambiguità. (Milan Kundera).

Ironia: aforismi e citazioni

Le frasi celebri sull’ironia non sono di certo finite qui. Ce ne sono tantissime e la loro particolarità consiste proprio nel cogliere il vero senso, che difficilmente è quello che sembra ‘a prima battuta’.

Non con l’ira ma col riso s’uccide. (Friedrich Wilhelm Nietzsche);

Solo chi non conosce il dolore, può ridere di chi soffre. (Jim Morrison);

L’ironia è facile, la fede difficile, e nessuno si fa beffe di te se ironizzi, tutti son pronti a schernirti se reciti un atto di fede. (Oriana Fallaci);

Ho visto una donna indossare una maglietta con su scritto ‘Guess’ (indovina). Le ho detto ‘Problemi di tiroide?’. (Arnold Schwarzenegger);+

Signora, sono a sua completa disposizione, corpo, anima e frattaglie. (Totò);

Io penso che il mondo sia un’illusione e che non dovremmo prenderci tanto sul serio. (Jim Carrey);

Ride delle cicatrici, chi non ha mai avuto una ferita. (William Shakespeare).

