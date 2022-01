Eliminare account Telegram: come si elimina un account sulla nota applicazione di messaggistica istantanea.

Telegram è senza ombra di dubbio una delle più utilizzate applicazioni di messaggistica istantanea, tra le principali alternative a WhatsApp. Rispetto alla nota app del gruppo Meta, però, l’app di origine russa permette di entrare in un mondo completamente diverso, formato anche dai famosi canali. Questo però non vuol dire che si debba scegliere di utilizzarla per sempre. Anzi, eliminarsi può diventare anche una necessità in alcuni casi. Non sai come si fa? Non preoccuparti, è molto semplice. Ecco come eliminare un account Telegram.

Come eliminare un account Telegram

Se hai bisogno di cancellare un account sulla nota applicazione, questa guida potrebbe fare al caso tuo. Tuttavia, prima di scoprire tutti i passaggi per poterci riuscire, vale la pena sottolineare che la cancellazione è un’operazione irreversibile. Un account eliminato non potrà essere recuperato in alcun modo, nemmeno in caso di ripensamenti improvvisi, a meno che tu non abbia optato per la cancellazione automatica. In questo caso, qualora l’eliminazione non fosse già avvenuta ma solo programmata, potrai intervenire per bloccarla prima che sia troppo tardi.

Smartphone Telegram

Vediamo adesso come eliminare un account Telegram definitivamente. Per farlo bisogna avviare il browser e collegarsi alla pagina apposita del sito di Telegram, raggiungibile attraverso il link my.telegram.org/auth. Una volta raggiunta la pagina, inserisci il numero di telefono con cui ti sei iscritto al servizio, compreso il prefisso internazionale (in Italia è +39). Avvia quindi l’app e premi sulla chat relativa a Telegram. Prendi nota del codice alfanumerico che trovi all’interno. Torna quindi sulla pagina del sito, inserisci il codice e premi su Sign in.

A questo punto si aprirà una nuova pagina con diverse opzioni. Scegli Delete account e specifica il motivo per cui vuoi cancellarti (non è obbligatorio). Premi quindi nuovamente il pulsante Delete account e avrai raggiunto il tuo obiettivo. Da questo momento in poi il tuo account non potrà essere più recuperato in alcun modo. Poitrai comunque iscriverti nuovamente con lo stesso numero dopo qualche giorno, oppure utilizzare un altro metodo per iscriverti.

ragazza smartphone

Disattivare account Telegram automaticamente

Esiste un altro metodo per cancellare il proprio account. Oltre che manualmente, puoi farlo in automatico. Si tratta di una soluzione meno drastica rispetto alla precedente, perché ti permette di programmare una cancellazione in un dato giorno.

Per impostare questa cancellazione avvia l’app, premi sul menu a tendina e seleziona Impostazioni. Vai quindi a Privacy e sicurezza e scegli l’opzione Elimina il mio account. All’interno scelgi la voce Se lontano per e spunta sull’opzione di tuo interesse: si va da un mese a un anno. In questo caso, se non aprirai l’app per il periodo di tempo determinato, l’account verrà in automatico eliminato. Questo metodo può essere impostato anche attraverso la versione web di Telegram.

Optando per la cancellazione automatica, se sceglierai ad esempio l’opzione un mese, dopo 30 giorni di mancato utilizzo dell’app il servizio in questione si cancellerà in automatico. Ogni volta che entrerai nell’app, però, posticiperai la cancellazione, rimandandola dello stesso intervallo di tempo prestabilito.

Di seguito un video che spiega passo passo come cancellare il proprio account:

