Frasi sull’amicizia a distanza: tutti i pensieri e gli aforismi più belli da dedicare agli amici lontani.

Ci sono amici importanti, speciali, con cui condividiamo la nostra vita per moltissimo tempo e che ci rimangono accanto per tutta la vita. Altri che, pur rimanendo fondamentali per noi, per mille e più motivi sono costretti ad andare a vivere molto distanti da noi. Questo però non porta minimamente a un raffreddamento del nostro rapporto e del nostro affetto. Perché si può essere amici anche quando si è separati da chilometri e chilometri di mari e monti.

Se stai vivendo anche tu un rapporto di questo genere e vuoi emozionare una persona speciale con delle frasi in grado di far battere forte il cuore, ecco una raccolta di alcune delle più belle frasi sull’amicizia a distanza, da dedicare solo ed esclusivamente alle persone più care, quelle che hanno un valore imprescindibile per noi.

Le più belle frasi da dedicare agli amici lontani

Quante volte ti sarà capitato, nel corso della tua vita, di mantenere un rapporto molto stretto con una persona che purtroppo è finita per vivere molto distante da te? Se i veri amici si vedono nel momento di difficoltà, è prorpio la lontananza forse a far scoprire se le persone su cui abbiamo sempre fatto affidamento sono davvero nostre amiche o meno.

Certo, è normale che essere amiche a distanza sia difficile e più ‘doloroso’, se vogliamo. La nostalgia e la mancanza sono infatti problemi che devono essere presi in considerazione. Tuttavia, anche gli amici lontani possono darci quella gioia e quelle emozioni forti che rendono il nostro legame davvero degno di essere vissuto, e farci vivere sensazioni uniche nel momento in cui ci si riunisce.

Per non sottovalutare il valore di questo sentimento, ecco alcune delle più belle frasi per un’amica lontana:

– La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (I. Allende)

– Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici? (K. Gibran)

– La distanza non interrompe assolutamente l’amicizia, ma solo l’attività di essa. (Aristotele)

– Incontri persone che ti dimenticano. Dimetichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici. (M. Twain)

– L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri. (S. Tamaro)

Frasi per un amico lontano: le migliori

Se le frasi per amiche lontane o per migliori amiche lontane che ti abbiamo proposto prima non ti hanno convinto fino in fondo, nonostante le firme prestigiose, non preoccuparti. Esistono tanti autori che hanno voluto riflettere sull’amicizia in generale o sul sentimento nato dall’amicizia a distanza, lasciandoci in eredità le loro perle di saggezza. Lasciamoci ispirare da queste. Eccone un’altra breve raccolta:

– C’è magia nelle amicizie a distanza. Ti permettono di relazionarti con gli altri esseri umani in un modo che va oltre l’essere fisicamente insieme, e spesso è più profondo. (D. Cortes)

– La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’assenza l’addolcisce. (J. Howell)

– È nella lontananza che si sente e si rivela la forza con cui si ama. (F. Dostoevskij)

– Nessuna distanza può ridurre l’amicizia di coloro che sono completamente decisi nel volerlo. (R. Southey)

– Come per la preghiera, non ci sono distanze per l’amicizia. (H.A. Grouès)

