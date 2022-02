Buona Pasqua divertenti: auguri di Pasqua simpatici da inviare e scrivere ad amici e parenti in un felice giorno di festa.

Chi lo ha detto che non si possa scherzare anche sulle principali festività religiose? Senza ridere e sorridere, una festa non può essere tale. Anche per questo motivo potrebbe esserti utile conoscere alcune frasi di Buona Pasqua divertenti, da inviare magari a qualche tuo amico con cui hai molta confidenza, o ai tuoi parenti per strappare loro una bella risata. Non è più bello regalare un momento di gioia piuttosto che un banale e noioso: “Tanti auguri di buona Pasqua”? E allora lasciamoci ispirare da queste battute e simpatiche freddure a tema rigorosamente pasquale!

Auguri di Pasqua simpatici

Di frasi di Pasqua divertenti ne esistono davvero tantissime, e ne possono essere create anche di nuove a seconda del rapporto che hai con il destinatario. Se ad esempio stai inviando un messaggio di auguri a una persona particolarmente golosa, potresti puntare sulla dolcezza del cioccolato pasquale o sulla colomba o su qualche torta rustica. Oppure potresti giocare sui classici animaletti pasquali.

pulcini uova pasqua

Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Se vuoi lasciarti ispirare, ecco alcune frasi di buona Pasqua divertenti che potrebbero fare al caso tuo:

– Ricorda: potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata!

– Ma cosa vuol dire ‘sei troppo grande per l’uovo di Pasqua’? Lo devi mangiare, mica mettermi dentro!

– Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia. Quindi auguri di una buona Pasqua da godere… con moderazione!

– La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi. (Rudy Zerbi)

– Buona Pasqua! La voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino!

– Sarò breve: buona Pasq…

– Un pensiero per te che sei così pignolo, oggi nell’uovo ti auguro di trovare il pelo!

– Finalmente è arrivato il giorno in cui puoi fare la cosa che più ti piace… rompere le uova!

Auguri di Pasqua spiritosi

Quelli che abbiamo riportato nel paragrafo precedente sono solo alcuni degli auguri di buona Pasqua più simpatici tra quelli consigliati dal mondo del web. Come abbiamo visto, si può scherzare sui dolci, sulla gola, sulle tante leccornie che in ogni festa fanno parte della nostra tradizione. Ma gli spunti per un augurio simpatico e divertente possono anche arrivare da altri aspetti tipici di questa festività. Ecco una serie di altre proposte:

– Anche quest’anno a Pasqua farai un figurone, ti manca solo il fiocchetto in testa e la sorpresa dentro!

– A te che sei una persona fashion, mi raccomando, per Pasqua sopracciglia con ali di colombo!

– Lascia che i pensieri felici si moltiplichino come conigli.

– Pensieri di un gallo. Si avvicina la Pasqua. “Se penso all’agnello, mi si accappona la pelle”.

– Il cioccolato è la risposta, a chi importa quale sia la domanda.

– Dove fai pranzo a Pasqua? Su Instagram.

