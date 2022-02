Non hai idea dell’esatto significato da attribuire alla parola propedeuticamente? Niente paura, perché ora te lo andremo a spiegare!

Propedeuticamente: questo sì che è un parolone! A meno che tu non stia attualmente frequentando la scuola o dei corsi, difficilmente la utilizzerai nel quotidiano. Ciononostante, saper cosa vuol dire può comunque esservi utile, laddove l’interlocutore la estraesse dal cilindro, magari perché la situazione lo impone o semplicemente per sfoderare un linguaggio forbito. In tal modo, dimostrerete di possedere un vocabolario altrettanto ricco e sfaccettato. Passiamo allora a comprendere la corretta accezione da attribuirgli e dove viene talvolta impiegato.

Origine: avverbio di propedeutico, derivante dal verbo greco “propaidéuein”, formato dal prefisso “pró”, cioè avanti, e da “paidéuein”, ossia istruire.

avverbio di propedeutico, derivante dal verbo greco “propaidéuein”, formato dal prefisso “pró”, cioè avanti, e da “paidéuein”, ossia istruire. Dove viene usato: per indicare qualcosa di preliminare per sostenere un esame o di introduttivo a una dottrina, a una scienza.

per indicare qualcosa di preliminare per sostenere un esame o di introduttivo a una dottrina, a una scienza. Lingua: italiano.

italiano. Diffusione: tra studiosi di una materia o in un percorso di apprendimento.

Il significato di propedeuticamente

ragazzi università

Riguarda l’apprendimento e indica la necessità di studiare certe discipline prima di approcciarsi ad altre. Difatti, il sapere non è sempre alla portata; spesso, al fine di acquisire delle conoscenze, occorre procedere per gradi lungo il cammino. Si tratta perciò di un concetto essenziale nell’organizzazione di un piano accademico. Chiunque abbia l’intenzione di avviarsi all’insegnamento sotto deve prenderne atto, onde evitare di perdere l’attenzione e l’interesse dell’allievo.

Un errore comune è di dare tante cose per scontate, quando in realtà non lo sono. Perseguire nella direzione genererà ulteriore confusione nell’ascoltatore, non avendo, appunto, le basi per cogliere il messaggio trasmesso. Ad ogni modo, nella preparazione rimane un pilastro cruciale.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Se vuoi frequentare quel corso devi propedeuticamente conseguire un diploma”.

“Secondo il nonno di Benedetta Craveri – il filosofo e politico Benedetto Croce – l’arte è propedeuticamente essenziale al vero e al bene”.

