Frasi sul viaggio: gli aforismi e le citazioni dedicate all’idea di viaggio, sia come metafora della nostra vita che come esperienza fondamentale.

Il concetto di viaggio è stato spesso, e giustamente, accomunato a quello di vita. La nostra stessa esistenza non è altro che un lungo viaggio, ricco di insidie, incidenti, imprevisti, belli o meno belli, meravigliose aperture, emozioni uniche. Non c’è nulla che valga che faccia sentire più vivi del viaggiare. Anche per questo motivo, l’idea stessa del viaggio ha ispirato molti grandi scrittori con alcuni degli aforismi più famosi e profondi di sempre. Scopriamo insieme alcune tra le migliori frasi sul viaggio.

Aforismi sul viaggio come metafora di vita

Se non stai cercando semplici frasi sul viaggiare ma vere e proprio frasi citazioni sul concetto di viaggio come metafora della nostra esistenza, non avrai che l’imbarazzo della scelta. Da Terzani a Eliot, da Proust a Steinbeck, tantissimi scrittori e artisti di varia nazionalità e cultura hanno saputo descrivere al meglio l’idea del viaggio per rappresentare null’altro che le nostre esistenze.

Queste alcune delle frasi più emozionanti:

Aforismi sul viaggio come metafora di vita

– Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta. Il senso del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare. (Tiziano Terzani)

– Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. (Marcel Proust)

– E la fine di tutto il nostro esplorare sarà arrivare dove siamo partiti. E conosceremo il luogo per la prima volta. (T.S. Eliot)

– Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. (John Steinbeck)

– Ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore. (Confucio)

– Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. (Edgar Allan Poe)

Citazioni sul viaggio e frasi sul partire

Se non è la metafora della vita in senso stretto a interessarti, ma stai cercando invece aforismi e citazioni sul viaggiare in senso stretto, sull’atto di partire da un punto per raggiungere una nuova meta, allora potresti lasciarti ispirare da alcune di queste frasi scritte da alcuni dei più grandi pensatori della storia dell’umanità. Ecco le frasi più emozionanti:

Citazioni sul viaggio e frasi sul partire

– La propria destinazionie non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. (Henry Miller)

– Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. (Italo Calvino)

– Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. (Guy de Maupassant)

– Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo. (Gustave Flaubert)

– Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume della civiltà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo. (Robert Louis Stevenson)

– Come sempre suole accadere in un lungo viaggio, alle prime due o tre stazioni l’immaginazione resta ferma nel luogo di dove sei partito, e poi d’un tratto, col primo mattino incontrato per via, si volge verso la meta del viaggio e ormai costruisce là i castelli dell’avvenire. (Lev Tolstoj)