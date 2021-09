Green Pass obbligatorio nei negozi: la situazione e le ultime novità sulla necessità di avere il certificato verde per fare shopping dal vivo.

Il governo ha deciso: stretta in arrivo sul Green Pass, anche nei negozi. Dal 15 ottobre il certificato verde diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori italiani. Per poter entrare nei propri uffici, nelle fabbriche, in qualunque posto di lavoro, sarà necessario mostrare il certificato verde ai responsabili. Pena non il licenziamento, ma l’allontanamento dall’ufficio e la conseguenze assenza non giustificata dall’attività lavorativa che, se prolungata oltre i cinque giorni, potrà portare anche alla sospensione degli stipendi. Una novità importante per dare un’ulteriore accelerata sul fronte vaccini. E per quanto riguarda i negozi? Il nuovo decreto sembrerebbe lasciare ombre, ma la situazione è più chiara di quanto possa sembrare.

Green Pass obbligatorio nei negozi per i lavoratori

Con il nuovo decreto il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori. Anche per chi svolge la sua professione all’interno di un negozio. In questo senso dunque anche per poter entrare nei negozi sarà necessario mostrare la certificazione verde, e varranno le stesse regole di ogni altro luogo di lavoro.

Green Pass Covid

Una stretta che coinvolge sia i negozi all’interno di centri commerciali che quelli situati all’esterno. Le sanzioni sono le stesse di quelle riguardanti ogni altra categoria di lavoratori. Per chi invece vuole entrare in negozio semplicemente per fare shopping?

Green Pass: niente obbligo per lo shopping

Al momento nel decreto in partenza dal 15 ottobre non ci sarebbe nessun obbligo di certificazione verde per chi nei negozi non ci lavora, ma semplicemente ci vuole entrare come cliente. Sarà ancora possibile fare shopping senza dover possedere il pass, seppur con le necessarie precauzioni, quelle che ci accompagnano da oltre un anno e mezzo. Obbligatorio l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igienizzazione costante delle mani. Inoltre, in alcuni casi sarà necessario sottoporsi al controllo della temperatura prima di poter entrare in un negozio.