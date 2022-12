Frasi sui dolci: gli aforismi e le citazioni più belle dedicate al mondo della pasticceria e all’amore per i dolci.

Siciliani, napoletani, al cioccolato, al pistacchio, americani, francesi… e chi più ne ha più ne metta! La pasticceria è una delle grandi passioni degli italiani (e non solo). L’amore per il dessert è tale che in molti hanno voluto, nel corso degli anni, scrivere delle frasi sui dolci in grado di esprimere l’importanza che possono avere nelle nostre vite. Perché nessun pasto forse, più del dolce, è in grado di rappresentare i nostri sentimenti e di far cambiare il nostro umore.

Aforismi dolci: le frasi “più buone”

Che siano frasi sulla pasticceria o frasi sui dolci fatti in casa, sono davvero molte le frasi dedicate al mondo dei dessert. Citazioni e aforismi tra loro molto differenti, in grado di rappresentare al meglio ogni aspetto del fine pasto più goloso.

Torte, pasticcini, bigné, cannoli, cornetti, biscotti e molto altro. Il mondo dei dolci è vario e variegato ed è in grado di mettere d’accordo tutti. Esiste un dessert per ognuno di noi. A volte basta solo trovarlo, assaggiandone il più possibile!

Ecco alcune frasi in grado di spiegare al meglio quanto siano importanti i dolci:

– I dolci in tavola sono come i concerti barocchi nella storia della musica: un’arte sottile. (Isabelle Allende)

– L’unico vero vantaggio di essere adulti è che puoi passare al dolce senza dover prima mangiare le tue verdure. (Lisa Alther)

– Nessuno di noi aveva più fame, ma è proprio questo il bello del momento dei dolci: tutta la loro raffinatezza si coglie solo quando non li mangiamo per placare la fame, solo quando l’orgia di dolcezza zuccherina non soddisfa un bisogno primario, ma ci ricopre il palato di tutta la benevolenza del mondo. (Muriel Barbery)

– Per alcuni, il pasto è un lungo ritardo tra l’antipasto e il dessert. (Gertrude Berg)

– La vita è come i dolci. Puoi avere tutti gli ingredienti e le istruzioni della ricetta, ma non basta perché siano buoni. (Alessandro D’Avenia)

– I più felici sono coloro che vivono giorno per giorno come i bambini, portando a spasso le loro bambole che svestono e rivestono, girando con gran rispetto intorno alla dispensa dove la mamma ha rinchiuso i dolci, e quando infine riescono a ottenere quanto desiderano, lo divorano a piena bocca gridando: “Ancora!”. (Johann Wolfgang Goethe)

– Voglio avere un bel fisico, ma non tanto quanto desidero un dessert. (Jason Love)

– C’è una sola differenza tra una lunga vita e una buona cena: nella cena i dolci vengono per ultimi. (Robert Louis Stevenson)

Citazioni dolci: altre frasi da non perdere

Abbiamo letto alcune frasi sui dolci da mangiare, ma ne esistono anche tante che legano i dolci e l’amore. Perché non c’è alimento al mondo in grado di essere più rappresentativo del sentimento più nobile. Quando il nostro animo si addolcisce e ci innamoriamo di una persona speciale, non c’è modo migliore per farglielo intuire a gesti che non regalandole un pasticcino o un biscotto. A volte un sapore vale più di mille parole.

Andiamo a completare la nostra raccolta dedicate ai più golosi con un paio di citazioni emozionanti sull’amore e sui prodotti di pasticceria in generale, quelli che chiudono le nostre cene, allietano le nostre mattine o spesso anche la nostra merenda pomeridiana:

– Alla fine di una cena erotica che, boccone dopo boccone, ha condotto gli amanti tra preliminari e giochi amorosi fino alla camera da letto, non può certo mancare un lieto fine: il dolce. Il dolce ha il compito di coronare l’orgia intima: pensa al mango flambé al rum o ai profiterole ripieni di lamponi e ricoperti di un vellutato strato di cioccolato… (Isabelle Allende)

– Il matrimonio è una cena che comincia con il dessert. (Jules Sandeau)

