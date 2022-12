App medicina: le migliori per medici e pazienti disponibili sugli store degli smartphone Android e iOS.

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e sta semplificando le nostre vite in ogni ambito, anche in quello medico. Lo dimostrano le tante applicazioni lanciate in questi anni e in grado di stravolgere la quotidianità di medici e pazienti. Le app di medicina sono ormai tante e molto utili per tutti, soprattutto per quei professionisti della medicina che sono sempre in movimento, impegnati in mille attività. Scopriamo insieme alcune delle migliori in assoluto.

Le migliori app mediche

Esistono molte app per medici, disponibili sia su Android che su iOS. Si tratta in particolare di software che possono aiutare gli operatori sanitari a gestire la propria assistenza ai pazienti, ma che possono essere anche utili per gli stessi pazienti, per poter gestire la propria salute senza troppe difficoltà.

Partiamo in questa breve rassegna da Medscape, una delle più famose in assoluto e anche una delle più semplici. Si tratta infatti di un’app di notizie, in grado di raccogliere solo gli articoli inerenti l’ambito medico, per poter tenere sempre informati sia i medici che i pazienti.

Applicazioni simili possono essere Docphin, che dà accesso a oltre cinquemila riviste mediche e altre fonti di notizie, per non perdere nessun aggiornamento, oppure Case, che invece semplifica il processo di lettura delle riviste mediche consentendo di effettuare ricerche mirate per poter restringere il campo di opzioni e tentare di trovare subito la risorsa più giusta.

C’è poi Epocrates, app di riferimento per le informazioni dedicate non tanto alla medicina in generale, quanto ai farmaci. Un’applicazione che può dirci tutto, ma davvero tutto, su prescrizione, sicurezza, dosi più adeguate per le differenti fasce d’età, avvertenze, controindicazioni e così via. Può essere utilizzata sia in versione gratuita che in versione premium per abbonati.

Altre app medicina gratis

Sono disponibili molte app medicina Android e iOS, anche diverse rispetto a quelle che forniscono “solo” informazioni. Ad esempio VisualDx, app che permette di fare una prima possibile diagnosi attraverso le immagini. Con una grande libreria di immagini di malattie e condizioni mediche, permette ai pazienti di confrontare una situazione con la propria, per scoprire quale può essere il proprio problema fisico.

Ancora diversa è Lexicomp, per molti versi simile a Epocrates. Anche in questo caso si tratta di un’applicazione dedicata ai farmaci, arricchita da oltre venti database medici in grado di dare informazioni di ogni tipo sul singolo medicinale, dalla compatibilità alla disponibilità. Con questa app è inoltre possibile memorizzare molte informazioni sul proprio dispositivo, per poterle utilizzare anche quando non abbiamo internet a disposizione.

E chiudiamo poi con qualche app specifica per un determinato ambito medico, dall’anatomia alla radiologia, dalla ricerca agli strumenti più concreti. Applicazioni che possono essere utilizzate non solo per informarsi, ma anche per semplificare il proprio operato. Ecco una breve lista che potrebbe fare al caso tuo:

– Human Anatomy Atlas;

– ECG Guide;

– LabGear;

– Osirix HD;

– Imparare l’inglese medico;

– Medimath Medical Calculator.

