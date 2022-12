La parola granciporro ha un significato letterale abbastanza conosciuto, ma oltre a questo c’è anche un significato figurato.

Il termine granciporro è ha un significato letterale e un significato figurato che in molti non conoscono. Questa parola di origine veneziana sta comunque guadagnando fama negli ultimi anni. Vediamo allora nel dettaglio qual è il significato anche grazie anche ad alcuni esempi d’uso.

Origini : dal veneziano gransiporo, composto di granso (“granchio”), derivato dal latino cancer, e poro (“paguro”), derivato dal greco páguros.

: dal veneziano gransiporo, composto di granso (“granchio”), derivato dal latino cancer, e poro (“paguro”), derivato dal greco páguros. Quando si usa : per indicare un particolare tipo di crostaceo, ma anche – in senso figurato – per indicare un errore madornale.

: per indicare un particolare tipo di crostaceo, ma anche – in senso figurato – per indicare un errore madornale. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia, soprattutto nella zona di Venezia.

Il significato di granciporro OTO

granchio marrone

La parola italiana granciporro deriva dal veneziano gransiporo. Questa si compone da granso (“granchio”), derivato dal latino cancer, e poro (“paguro”) derivato dal greco páguros.

Con questa parola si intendono varie specie di granchi, in particolare il Cancer pagurus. Questa tipologia di granchi risulta commestibile e può raggiungere notevoli dimensioni. Si tratta allora di un granchio di mare europeo molto comune nelle coste atlantiche. L’animale ittico è considerata una prelibatezza e dunque spesso la si trova nei ristoranti.

Come abbiamo accennato, il termine ha anche un senso figurato che comunque non è particolarmente comune. La parola, infatti, si usa anche per indicare un errore madornale o uno strafalcione. Questo significato nasce per scherzare come alterazione di “prendere un granchio”.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire il significato della parola:

“Quando sei andato al mare hai mai visto un granciporro? A me non è mai successo quest’anno”.

“Hai preso proprio un granciporro! Ti converrebbe stare un po’ più attento a quello che dici”.

“Daniele Persegani è uno chef molto bravo a cucinare il granciporro: dovresti provare una sua ricetta per stupire Carlo”.

