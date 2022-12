Il bow-echo è una delle tipologie temporalesche più conosciute: scopriamo cosa significa questa espressione e qual è la sua origine.

Sono davvero numerosi i termini della meteorologia che sono arrivati in Italia restando in inglese e proprio per questo alcuni non riescono a comprenderli. Uno di questi è senza alcun dubbio la parola bow-echo che si può tradurre in italiano come “eco ad arco”. Questa espressione viene usata dai meteorologi per indicare una specifica tipologia di temporale, ma vediamo nello specifico cosa vuole dire grazie anche ad esempi d’uso.

Il significato di bow-echo

La parola bow-echo (in italiano “eco ad arco”) sta ad indicare una delle tipologie temporalesche ed è quindi usata in meteorologia. Questo tipo di temporale tende a svilupparsi quando una squali line inizia a diventare veloce all’interno di una massa di aria calda e umida. Spesso questa struttura temporalesca tende ad originare venti di downbursts con raffiche che raggiungono i 200 km/h.

Nel suo stato iniziale, l’eco ad arco presenta una morfologia abbastanza lineare. Successivamente, però, questa inizia a produrre un incurvamento per effetto della spinta del RIJ (Rear Inflow Jet). La sua posizione si trova a tergo della curvatura, in una zona conosciuta come Rear Inflow Notch.

Questo tipo di temporale causa maggiori danni al suolo proprio nella zona che si trova sotto alla curvatura.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio qual è il significato di questa parola inglese:

“Il temporale che si è scatenato su Milano nelle scorse ore ha la tipica struttura a bow-echo”.

“Il bow-echo che c’è stato in Romagna due giorni fa ha causato ingenti danni soprattutto nella zona della costa”.

“Massimo Martinelli ha spiegato che domani dovrebbe esserci un bow-echo in parte della Toscana”.

