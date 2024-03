Vi proponiamo una selezione di frasi sui bugiardi, utili per se stessi e per gli altri, che possono aiutare ad aprire gli occhi.

Un bugiardo è un manipolatore, per cui potrebbe essere difficile smascherarlo. Ovviamente, non parliamo di soggetti standard, fatti con lo stampino, ma ci sono alcune caratteristiche e determinati comportamenti che dovrebbero essere letti come campanelli d’allarme. Vi presentiamo una selezione di frasi sui bugiardi utili per riflettere sull’argomento.

Le migliori frasi sui bugiardi

Per alcune persone le bugie sono uno stile di vita. Ci sono alcuni bugiardi patologici che credono talmente tanto in quello che dicono che non riescono più a distinguere la realtà dalle invenzioni. Perfino quando vengono scoperti, continuano a sostenere tesi al limite del ridicolo. Poi, ci sono coloro che mentono sapendo di mentire perché non hanno gli attributi per raccontare la verità. In entrambi i casi, a meno che si tratti di bugie bianche, questi soggetti sono nocivi e vanno evitati come la peste. Vi proponiamo una selezione di frasi sui bugiardi per riflettere sull’argomento.

Esistono delle menzogne così vergognose, da provare maggior disagio a sentirle che a raccontarle. (Jacques Deval)

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo. (Immanuel Kant)

Le bugie più crudeli sono spesso raccontate in silenzio. (Robert Louis Stevenson)

Un bicchiere mezzo vuoto di vino è anche mezzo pieno, ma una mezza bugia non è in alcun modo una mezza verità. (Jean Cocteau)

Una scusa è una bugia imbellettata. (Jonathan Swift)

Il visionario mente a se stesso, il bugiardo agli altri. (Friedrich Nietzsche)

Il matrimonio è il miracolo che trasforma un bacio da un piacere in un dovere, e una menzogna da un lusso in una necessità. (Helen Rowland)

Ci sono menzogne che semplificano la vita così come ci sono verità che la complicano. (Roberto Gervaso)

È difficile credere che un uomo dica la verità quando sai bene che al suo posto tu mentiresti. (H.L. Mencken)

Sono poche le ragioni per dire la verità. Mentre quelle per mentire sono infinite. (Carlos Ruiz Zafón)

La purezza non è solo dire la verità, ma è anche non ascoltare le bugie. (Markku Envall)

Non sono infastidito dal fatto che tu mi abbia mentito, sono infastidito perché d’ora in poi non posso più crederti. (Friedrich Nietzsche)

Peggio di un bugiardo c’è solo un bugiardo che è anche ipocrita. (Tennessee Williams)

La storia è un insieme di menzogne concordate. (Napoleone Bonaparte)

Puoi ingannare poche persone per molto tempo o molte persone per poco tempo. Ma non puoi ingannare molte persone per molto tempo. (Abraham Lincoln)

Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Georges Clemenceau)

Nessun uomo ha una buona memoria sufficiente a farne un bugiardo di successo. (Abraham Lincoln)

Le bugie sono per natura così feconde, che una ne suole partorir cento. (Carlo Goldoni)

La società può esistere solo su una certa base di cortesi bugie e a patto che nessuno dica esattamente ciò che pensa. (Lin Yutang)

Una mezza verità è una bugia intera. (Proverbio Yiddish)

Ogni menzogna è due bugie – la bugia che raccontiamo agli altri e la bugia che raccontiamo a noi stessi per giustificarla. (Robert Brault)

Le falsità più pericolose sono le verità distorte moderatamente. (Georg Christoph Lichtenberg)

Con le bugie si può andare avanti in tutto il mondo – ma non si può mai tornare indietro. (Proverbio russo)

Metà delle persone mentono con le labbra. Metà con le lacrime. Adesso si è aggiunta un’altra metà che mente con i like. (Fabrizio Caramagna)

Quando qualcosa di importante sta succedendo, rimanere in silenzio equivale a dire una bugia. (A. M. Rosenthal)

La verità è così preziosa che deve sempre essere protetta da una guardia del corpo fatta di bugie. (Winston Churchill)

Per rendere la verità più verosimile, bisogna assolutamente mescolarvi un po’ di menzogna. (Fëdor Dostoevskij)

I bugiardi non sono tutti uguali: frasi incisive

I bugiardi non sono tutti uguali, ma ci sono alcune dinamiche/caratteristiche che accomunano le persone che hanno la tendenza a mentire. Di seguito, una selezione di frasi utili ad aprire gli occhi: