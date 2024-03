Qual è il significato di Malumore francese di Michele Bravi? La canzone vede l’ex talento di Amici duettare con Carla Bruni.

Malumore francese è la canzone, uscita nel marzo del 2024, che vede Michele Bravi duettare con Carla Bruni. Le loro voci si incastrano alla perfezione e trasudano sensualità ad ogni strofa. Vediamo il testo e il significato della canzone.

Malumore francese di Michele Bravi: il significato della canzone

La moglie di Nicolas Sarkozy sfodera il suo francese perfetto, mentre l’ex talento di Amici irrompe in italiano, con la sua voce graffiante. La musica è malinconica e ricorda un po’ l’indimenticabile Édith Piaf, scomparsa nel 1963. Malumore francese mette al centro della scena il desiderio di vivere un amore che, seppure eterno, sembra durare solo un istante. Sentimenti intensi, così come lo sono la malinconia e il rimpianto di aver perso la grande occasione della vita.

“Maledettamente me ne andrò da te

Maledetta la mia mente che io non so

Non so evitare nemmeno il tuo odore stasera“.

Il protagonista della canzone riflette sulle sensazioni che si vivono quando si affronta un momento di perdita e dolore. Non solo, torna indietro nel tempo, “quando a parlare c’еra solo il corpo sporcato dai sensi”.

“Se in fondo tu non ricorderai

Il fumo, la pelle le notti con me, con me

Che poi, alla fine, non rimane niente, no, no“.

Cosa rimane alla fine di una storia d’amore tanto intensa? Michele Bravi e Carla Bruni non hanno alcun dubbio: un “malumore francese” che sembra “sparire dentro un’amnesia“.

Ecco il video di Malumore francese di Michele Bravi:

Malumore francese: il testo della canzone

Je veux un amour éternel qui dure aussi

Longtemps qu’un au revoir, adieu

Je veux un amour éternel seulement pour un instant…

(Voglio un amore eterno che duri così

A lungo come un addio, addio

Voglio un amore eterno solo per un istante)

Continua per il testo integrale