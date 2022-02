Auguri di Pasqua: le frasi e i messaggi di buona Pasqua più emozionanti da scrivere o inviare ai tuoi cari.

La Pasqua è la più importante festività cristiana oltre che una delle feste più amate in assoluto, seconda forse solo al Natale per attesa e gioia che riesce a trasmettere. Anche per questo motivo, potrebbe essere importante lasciarsi ispirare da auguri di Pasqua un po’ più originali rispetto al più classico “buona Pasqua” o “felice Pasqua”. Se sei alla ricerca di frasi ad effetto per i tuoi auguri pasquali, questo potrebbe essere l’articolo che fa per te. Andiamo a scoprire alcune frasi di buona Pasqua più belle in assoluto.

Le frasi più belle per gli auguri di buona Pasqua

Uova di cioccolato, colombe, coniglietti pasquali. Sono tanti i simboli che materialmente si sono imposti, con il passare degli anni, nell’immaginario collettivo della Pasqua. Allo stesso modo del vischio o di Santa Claus per il Natale.

Anche per questo motivo sono proprio questi elementi che ricorrono all’interno di molti dei pensieri o frasi di auguri di buona Pasqua più emozionanti tra quelli che sono rintracciabili sul web, anche se non mancano riferimenti alla spiritualità di questo giorno, al rinnovamento e alla resurrezione. Andiamo a scoprire alcune delle più belle:

– La Pasqua è conosciuta come un giorno di rinnovamento. Possa portarti nuove speranze e ragioni per essere felice. Buona Pasqua!

– La dolcezza dell’uovo di Pasqua passa, ma la tua resta. Tanti auguri di buona Pasqua!

– Pasqua è la festa perfetta: gioia dell’animo e bontà del cioccolato vanno a braccetto.

– Che questa Pasqua rinnovi per tutti gli anni a venire l’amicizia che ci lega, con la speranza che si rafforzi ancora di più. Tantissimi auguri!

– Nessun uomo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che ci possa essere. Buona Pasqua.

– L’augurio di trovare una ‘sorpresa’ non solo nell’uomo, ma in ogni giorno della tua vita. Una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità, da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni sentimento che il destino ti ha riservato… Buona Pasqua!

– Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: “Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio”. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e citàt ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”.

Le più belle frasi sulla Pasqua di papa Francesco o di altri religiosi

Se stai cercando non degli auguri di Pasqua, ma un altro tipo di frasi di Pasqua, come quelle di stampo religiose, magari pronunciate da papa Francesco, queste sono altre opzioni che potresti vagliare per il tuo messaggio:

– Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. (Papa Francesco)

– Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, nella tristezza, nell’amarezza… e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo! (Papa Francesco)

– Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno. (Papa Francesco)

– La gente è affamata d’amore perché siamo troppo indaffarati. Aprite i vostri cuori oggi, nel giorno del Signore risorto, e amate come non avete mai fatto. (Madre Teresa di Calcutta)

– Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. (San Paolo)

Auguri di buona Pasqua brevi

Se cerchi dei messaggi di buona Pasqua formato SMS, da inviare magari ad alcuni amici e parenti rapidamente nel giorno stesso della festività, tra la Messa e il pranzo, queste opzioni potrebbero essere le più idonee:

– La luce che porta questa festa possa illuminare la tua famiglia!

– Auguri affinché queste feste rinnovino fiducia, gioia e speranza.

– Ti auguro una vita come un uovo con la migliore sorpresa!

– Un augurio semplice per una Pasqua unica.

– Che la colomba di Pasqua ti porti tanta serenità e gioia.

– Che questo santo giorno ti porti pace e serenità nel cuore.

– Ti auguro una festa dolcissima con tanto cioccolato e belle sorprese. Buona Pasqua!

– Ti auguro una cioccolatosissima Pasqua. Tanti auguri!

– Pasqua significa stare con tutte le persone che ami. E quindi, stare con te!

– Dice papa Francesco: “È sempre possibile ricominciare, anche dalle macerie”. Buona Pasqua!

