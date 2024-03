Sapete cosa significa ghostare? Il verbo è nato in tempi recenti, per indicare un comportamento tipico dell’era social.

Negli ultimi tempi, il verbo ghostare è super diffuso. Pur non essendo ancora entrato ufficialmente nel vocabolario della lingua italiana, viene utilizzato anche in occasioni formali. Vediamo cosa significa, in quali circostanze si utilizza e perché ha preso piede.

Origini : dall’inglese ghost, fantasma.

: dall’inglese ghost, fantasma. Quando si usa : per indicare una relazione che si interrompe improvvisamente con la sparizione totale del partner.

: per indicare una relazione che si interrompe improvvisamente con la sparizione totale del partner. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in Italia.

Cosa significa ghostare?

Il verbo ghostare nasce dall’unione della parola inglese ghost – fantasma – con il suffisso italiano are della prima coniugazione. Anche se non è ufficialmente entrato a far parte del vocabolario della lingua nostrana, viene comunemente utilizzato per indicare una relazione che si interrompe improvvisamente, con la sparizione totale di colui che ha deciso la rottura. La parola ha iniziato a diffondersi tra il 2021 e il 2022, in riferimento al ghosting. Piuttosto che dire fare o subire ghosting, si usa in modo pratico e immediato il verbo ghostare.

Quando una persona decide di ghostare un altro soggetto cessa dall’oggi al domani ogni forma di comunicazione, arrivando perfino ad ignorare messaggi, chiamate e qualunque altro tipo di contatto. In sostanza, piuttosto che essere sincero e spiegare i motivi dell’addio, preferisce scomparire e rendersi invisibile, proprio come un fantasma.

Esempi d’uso

Vediamo alcuni esempi d’uso del verbo ghostare in modo da comprenderne al meglio il significato:

“Ghostare è tipico delle nuove generazioni, che hanno confuso il mondo virtuale con il reale“.

“A tutti, prima o poi, capita di essere ghostati“.

“Dovrebbero vietare di ghostare partner e amici: tutti meritano una spiegazione“.

“Ghostare non è sempre sbagliato: quando una persona è violenta, manipolatrice e tossica non si può fare altro che sparire senza dare spiegazioni“.