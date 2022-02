Quali sono i migliori auguri di Buona Pasquetta? Diamo uno sguardo alle frasi più originali e divertenti, nonché a quelle tradizionali.

Mentre la Pasqua è una festività solenne, il giorno di Pasquetta viene visto con maggiore leggerezza. E’ per questo che, soprattutto quanti non hanno una fede molto forte, si tende ad utilizzare auguri di Buona Pasquetta divertenti e meno solenni. Diamo uno sguardo ai messaggi più belli, sia tradizionali che scherzosi.

Auguri di Buona Pasquetta: i classici

Il giorno di Pasquetta è chiamato, non a caso, Lunedì dell’Angelo. Per i credenti, questa festività ha quasi la stessa importanza della Pasqua. E’ in questo giorno, infatti, che le donne giunte al sepolcro di Gesù incontrano l’angelo, che annuncia loro la risurrezione del Salvatore. Gli auguri di Pasquetta, quindi, possono essere sia tradizionali che divertenti. Ovviamente, prima di inviarli a qualcuno è bene riflettere sulla fede del destinatario. Di seguito, una selezione delle frasi più tradizionali:

A tutti i miei cari… Buona Pasquetta!

Ti auguro un lunedì dell’Angelo felice e spensierato. Che la gioia del Signore sia con te anche in questo nuovo giorno di festa!

Il lunedì dell’Angelo lo dedico a te. Sei la mia guida, il mio amore e il mio punto di riferimento.

Buona Pasquetta. Ti auguro di passare un lunedì con le persone che ti rendono felice!

Un abbraccio di gioia a te ed i tuoi familiari. Buona Pasquetta!

non tanto fuori ma dentro di te, che i sorrisi siano fonte di luce, e che l’amicizia e i gesti condivisi, si trasformino in una carica di energia durevole. Buona Pasquetta! (Stephen Littleword). Con l’augurio che la gioia della speranza esaudita continui anche negli altri giorni dell’anno, buona Pasquetta e tanti auguri di cuore!

E anche questa Pasquetta è arrivata. Che Dio ci dia la forza di non arrenderci mai e la serenità di cui abbiamo tutti bisogno. Buon Lunedì dell’Angelo!

Questa giornata ci porta il dolce profumo della primavera. Un’aria nuova piena di luce e nuova speranza da coltivare nei nostri cuori. Buona Pasquetta!

La cosa migliore di queste festività pasquali è quella di poter stare con le persone che desideri e che ti rendono felice. Tanti auguri!

Auguri di buona Pasquetta! E che sia serena come meriti, e spensierata come desideri!

Che lo spirito di queste festività pasquali possa far crescere nei nostri cuori pace e speranza. Buone feste!

Auguri di Buona Pasquetta divertenti

Augurare una Buona Pasqua o Pasquetta con frasi divertenti, come già sottolineato, è concesso. Basta solo indirizzarli a coloro che sarebbero contenti di riceverli. Di seguito, una selezione di pensieri scherzosi:

La prima cosa che gli apostoli chiesero a Gesù appena risorto fu “Che fai a Pasquetta”?

Pasqua con i tuoi, Pasquetta col K-way.

Finalmente un Lunedì di cui non ci possiamo lamentare. Buona Pasquetta!

Per vivere al meglio questa giornata ricorda di non pesarti sulla bilancia. Tanti auguri di buona Pasquetta!

Natale con i tuoi, Pasquetta con la pioggia!

Ma è nato prima l’uovo di Pasqua o il “Che fai a Pasquetta?”.

Amici, grigliata all’aria aperta e tanta allegria: la Pasquetta è la festa più bella che ci sia! Tanti auguri!

Tra costata, salsiccia e cotoletta… io ti auguro buona Pasquetta!

Ogni volta che qualcuno dice “Pasquetta” una goccia di pioggia cade dal cielo. Tanti auguri bagnati!

La Pasquetta ci ricorda quanto è bello iniziare la settimana lavorativa di martedì. Buone feste!

Un pensiero speciale a tutti quelli che han dimenticato di disattivare la sveglia del lunedì. Buona Pasquetta!

Dopo pasquetta si riscoprono i nostri valori più alti: Colesterolo, Transaminasi, Glicemia e Trigliceridi… Tanti auguri di buona Salute!

La pasquetta non arriva sempre lo stesso giorno dell’anno perché prima bisogna capire quando ci sarà pioggia. Buone feste!

