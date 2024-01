Le migliori frasi di ringraziamento per le condoglianze ricevute: quali sono le migliori da ricevere e le più formali.

Il lutto è una delle esperienze umane più difficili da affrontare. La perdita di una persona cara non si supera in un attimo. Serve un percorso lungo, tortuoso, spesso delicato, quasi sempre doloroso. Un percorso in cui per poter arrivare fino in fondo, è necessario l’aiuto dei nostri amici, dei familiari, a volte anche di semplici conoscenti. Ma quali sono le frasi di ringraziamento da usare per rispondere alle condoglianze.

In un momento così difficile, spesso non si riesce a trovare una frase giusta per rispondere in maniera cortese, formale o meno, a chi prova a farci sentire il proprio supporto con le più classiche condoglianze. Esistono però alcune formule che possono essere particolarmente adatte in una circostanza del genere. Scopriamo insieme le migliori.

Come si ringrazia per le condoglianze ricevute?

Ringraziare quando si riceve un messaggio o una chiamata di condoglianze, può essere importante. Spesso è il nostro istinto a scegliere per noi, ma esistono dei modi per dire ‘grazie’ che possono adattarsi a seconda delle circostanze, a seconda di quanto sia a noi familiare la persona che ci ha voluto manifestare il proprio supporto.

Si può inviare un messaggio personale generico (“Grazie di cuore per le vostre condoglianze“), o si può optare per una carta di ringraziamento ad personam, anche in questo caso formale. Si può anche scegliere per un ringraziamento, breve e coinciso, sui social media, per un ringraziamento collettivo o, nel caso di amici e parenti più cari, per una chiamata telefonica che permetta di esprimere maggiormente la propria gratitudine.

Qualunque sia la tua scelta, sapere cosa dire, e come dirlo, è però importante. Ecco alcune frasi da poter utilizzare per ringraziare chi ha mostrato il proprio supporto e la propria vicinanza:

– Grazie per la tua partecipazione al mio dolore. Ti ringrazio di cuore.

– Vi ringraziamo per la vostra vicinanza al nostro dolore. La vostra presenza è stata una luce nel buio. I familiari sentitamente ringraziano.

– La vostra presenza durante questi giorni di dolore è stata preziosa. Vi ringraziamo infinitamente.

– Grazie per le tenere parole di conforto.

– Con affetto e gratitudine, vogliamo ringraziare per il vostro dolce pensiero che ci ha dato conforto.

– Grazie di cuore per esservi stretti nel dolore per la perdita del nostro caro. Le vostre parole non riempiranno il vuoto lasciato, ma leniscono la ferita.

– Il supporto di un amico come te rende questo momento più sopportabile.

– Grazie mille per aver capito come ci siamo sentiti in questo momento e per averci detto le giuste parole di condoglianze.

– Ti ringrazio per il tuo messaggio di condoglianze e per aver condiviso i tuoi ricordi con me. Le tue parole mi hanno aiutato a sentirmi un po’ meglio in questo momento difficile.

– Ci sono momenti nella vita in cui si comprende su chi possiamo fare affidamento. Nonostante la sofferenza, la tua vicinanza è stata fondamentale per affrontare un dolore così straziante. Ti ringrazio di cuore!

– Le vostre parole di affetto mi han fatto ricordare alcuni momenti felici che porterò sempre nel cuore. Grazie per il vostro aiuto e la vostra presenza in questo momento di grande dolore.

– Vi ringrazio con commozione e immensa gratitudine per la partecipazione a questo doloroso evento che ci ha colpiti profondamente.

– Vi ringrazio con commozione e gratitudine per la partecipazione al lutto che ci ha colpiti, lasciandoci nel profondo dolore. È grazie a persone come voi, che le ferite possono iniziare a rimarginarsi. Con affetto.

Frasi di ringraziamento per le condoglianze formali

Ringraziare chi ci vuole davvero bene, chi ci è stato davvero vicino, può essere più semplice, almeno in un secondo momento, quando le emozioni e il dolore hanno lasciato spazio ad altri tipi di emozioni. A volte, e spesso nella maggior parte dei casi, sono però i ringraziamenti formali quelli che più ci sembrano freddi e innaturali.

Cosa possiamo dire per esprimere gratitudine nei confronti di persone con cui non abbiamo un legame particolarmente forte? Esistono fortunatamente alcune formule che possono essere adatte a queste circostanze. E sono formule differenti, ovviamente, da quelle di ringraziamento per il matrimonio. Ecco alcune delle migliori:

– Desidero estendere il mio profondo ringraziamento per le vostre sincere condoglianze. Grazie per essere stati al nostro fianco in questo momento di lutto.

– Grazie per la vostra presenza in questo tragico momento.

– In questa dolorosa circostanza ti ringraziamo per il calore ricevuto.

– Siamo stati profondamente toccati dalle vostre parole e vi siamo riconoscenti per esserci stati vicini in questo momento difficile. Un ringraziamento sincero.

– Grazie per la stima e l’affetto ricevuto in questo tragico momento. Le vostre parole ci sono di grande conforto.

– Tramite le vostre parole di condoglianze e il vostro sostegno abbiamo potuto sentire il vostro profondo affetto. In attesa di tempi migliori, sentiti ringraziamenti.

– Ti ringrazio per esserci stato accanto in questo giorno di lutto.

– Commossi e riconoscenti, porgiamo il nostro sentito ringraziamento per la partecipazione al lutto che ci ha dolorosamente colpiti.