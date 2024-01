Bonus gite scolastiche 2024: a chi spetta, requisiti e come fare domanda per ottenerlo. Tutto quello che bisogna sapere.

Dal 15 gennaio è possibile richiedere il bonus gite scolastiche 2024. Di cosa si tratta? Di una misura voluta dal Governo per offrire un sostegno economico alle famiglie in difficoltà economiche, per fare in modo che anche i loro figli possano partecipare a gite e viaggi di istruzione, eventi fondamentali per la crescita di ogni bambino e ragazzo.

Già varata lo scorso anno, per contrastare gli effetti del carovita, che avevano costretto molte famiglie a rinunciare ai viaggi dei propri figli, nel 2024 è stata confermata dal Governo per continuare a dare un sostegno a tutti i nuclei familiari in oggettiva difficoltà a causa del perdurare della crisi economica degli ultimi anni. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa misura, a chi spetta e come fare domanda.

Come funziona e come richiedere il bonus gite scolastiche

I requisiti per poter accedere al bonus gite scolastiche sono semplici. La misura viene erogata agli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado (scuole medie, licei, istituti tecnici e professionali) provenienti da nuclei familiari con Isee fino a 5mila euro.

Per quest’anno sono stati stanziati 50 milioni di euro di fondi per permettere a moltissimi ragazzi non abbienti di poter partecipare alle gite con i propri compagni nella seconda parte dell’anno scolastico in corso.

Ma in cosa consiste questa misura? Dal punto di vista operativo si tratta di uno sconto sia sulla quota per i viaggi di medio e lungo periodo, sia per le semplici uscite didattiche, da applicare direttamente alla scuola di appartenenza del ragazzo. In questo modo le famiglie in difficoltà potranno pagare solo una parte del costo della gita, mentre il resto verrà erogato dallo Stato.

Il bonus può avere effetto, sia totale che parziale, anche in maniera retroattiva, attraverso un rimborso della somma dovuta. È inoltre cumulabile in caso di famiglie con più di un figlio.

Come richiedere il bonus gite scolastiche

Per poter effettuare la richiesta per ottenere il bonus gite scolastiche basta collegarsi alla piattaforma Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024, compilare la domanda online o, qualora non si avessero i mezzi o le capacità informatiche per riuscire a farlo in autonomia, chiedere aiuto alla segreteria dell’istituto scolastico.

I controlli relativi all’Isee verranno fatti in automatico dal portale dell’Inps. In caso di esito positivo, il pagamento verrà autorizzato, e a quel punto basterà attendere la quantificazione della somma riconosciuta, differente per ogni singola situazione familiare. Il limite massimo dello sconto è quantificabile comunque in 150 euro, e verrà data priorità ai nuclei familiari in maggiore difficoltà. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito del MIM.