Frasi portafortuna: gli auguri di buona fortuna da dedicare a tutte le persone speciali nei momenti più importanti della loro vita.

“Non è vero, ma ci credo“, diceva Peppino De Filippo parecchi anni fa. Perché alla fortuna si può credere o non credere, ma è inevitabile che, prima o poi, nella vita ci faccia prendere da un momento di scaramanzia. Magari abbiamo solo evitato di passare sotto una scala, o abbiamo raccolto e conservato un quadrifoglio, ma è nella natura umana pensare che certi comportamenti e certe cose possano influenzare il destino delle nostre vite. Se ci credi o meno, potrebbe servirti per questo motivo conoscere delle frasi portafortuna, da dedicare magari a tutte le persone più importanti della tua vita prima di un impegno delicato, di una sfida, prima di un momento decisivo. Perché augurare buona sorte magari non serve, ma di certo non fa male a nessuno.

Le migliori frasi di buon auspicio

Si dice che la fortuna aiuti gli audaci. E in effetti avere un atteggiamento positivo può essere sicuramente un vantaggio, può aiutare a indirizzare, in qualche modo, il nostro destino e la nostra sorte. Può metterci nelle condizioni giuste per raggiungere il nostro obiettivo. Tuttavia, a volte non basta tutto questo per far sì che la fortuna possa venirci incontro, senza voltarci le spalle.

Per questo motivo abbiamo scelto di raggruppare in questo articolo alcune frasi e citazioni che possano servire da incoraggiamento per se stessi o da motivazione da condividere con le persone che amiamo, per far sì che possano affrontare le sfide più difficili con il giusto atteggiamento.

Di seguito una serie di frasi davvero adatte per augurare buona sorte:

– Sembra che non ci si renda conto mai che il merito e la buona fortuna sono strettamente legate. (Goethe)

– Non esistono fallimenti, solo lezioni di vita. Il coraggio e l’audacia vengono sempre premiati.

– Non aspettare che il vento gonfi la vela della tua fortuna. Soffiaci dentro te. (Ugo Ojetti)

– Se potessi, mi piacerebbe scrivere un’enorme enciclopedia riguardante solo le parole fortuna e coincidenza. (Paulo Coelho)

– Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato. Ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. (Buddha)

– Nel momento in cui ci provi, tu hai già vinto.

– La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità. (Lucio Anneo Seneca)

Frasi di buona fortuna: le altre citazioni da ricordare

Per augurare buona fortuna spesso ci limitiamo a dire “in bocca al lupo“. Un augurio cui si era soliti rispondere con un crudele “crepi”, oggi sostituito da un più corretto “viva il lupo”. Ma di modi per augurare buona fortuna ce ne sono molti, e anche più originali, senza dover citare lupi o altri animali.

Ecco alcune delle più belle frasi alternative per augurare buona fortuna:

– Che tu possa sempre ottenere quello che più desideri, con uno sguardo alle stelle e alla luna e i piedi ben piantati a terra.

– Il tuo cuore sa che è il momento giusto: non avere paura. Buttati e non guardare mai indietro. Mille nuove strade si apriranno sul tuo cammino.

– La vita è fatta di prove, tu hai la forza adatta per superare anche questa.

– Tu sei capace di fare cose fantastiche.

– La vita è come una grande tela su cui gettare tutta la vernice che puoi. Ti auguro tutto il meglio.

– Il mio augurio sincero per ciò che ora sei e per quanto domani saprai essere.

– Sii fiducioso nella vita e nelle tue possibilità: credi in te stesso e vedrai che tutto andrà bene!

