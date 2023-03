Qual è il significato di Maledetta Primavera di Loretta Goggi? La canzone parla di una passione che non sarebbe dovuta esplodere.

Nel lontano 1981, Loretta Goggi saliva sul palco dell’Ariston con una delle canzoni più belle del suo repertorio. Stiamo parlando di Maledetta Primavera, che mette al centro della scena una passione che si è consumata troppo in fretta. Vediamo il significato e il testo.

Maledetta Primavera di Loretta Goggi: il significato della canzone

Maledetta Primavera è una delle canzoni più famose di Loretta Goggi. Uscito nel lontano 1981, il brano venne portato in gara dall’artista al Festival di Sanremo e conquistò il secondo posto, dietro a Per Elisa di Alice. Il testo è di Paolo Amerigo Cassella, mentre la musica è di Toto Savio. Al centro della scena c’è una grande passione, seguita da un enorme pentimento. La donna protagonista si lascia andare tra le braccia dell’uomo che ama, ma si rende conto che il sentimento esiste solo per lei.

“Che resta di un sogno erotico se

Al mattino è diventato un poeta

Se a mani vuote di te

Non so più fare“.

La protagonista di Maledetta Primavera non credeva che quella passione si potesse trasformare in un “imbroglio“. E’ per questo che si pente di aver ceduto e si maledice di quelle “carezze che non toccano il cuore“.

“Se

Per innamorarmi ancora

Tornerai

Maledetta primavera“.

Dopo una delusione tanto grande tornerà l’amore? E’ questo che si chiede Loretta Goggi in Maledetta Primavera, sottolineando più volte che la “fretta” è solo una cattiva consigliera.

Ecco il video di Maledetta Primavera:

Maledetta Primavera: il testo della canzone

Voglia di stringersi e poi

Vino bianco, fiori e vecchie canzoni

E si rideva di noi…

Continua per il testo integrale

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG