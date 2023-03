La locuzione latina “grosso modo” è molto utilizzata in Italia, ma cosa significa? Scopriamo tutto sull’espressione.

Grosso modo è una locuzione latina molto utilizzata ancora oggi in Italia. Questa espressione è infatti erroneamente spesso considerata italiana, ma in realtà è – come abbiamo detto – latina. Al giorno d’oggi sono tante le persone che utilizzano questa locuzione quotidianamente senza però conoscere quella che è la sua storia. Impariamo a conoscerla meglio scoprendo tutto su di essa anche attraverso alcuni utili esempi d’uso.

Origini : locuzione latina, significa “in modo grossolano”.

: locuzione latina, significa “in modo grossolano”. Quando si usa : nel quotidiano, come sinonimo di “approssimativamente” o “su per giù”.

Il significato di grosso modo

La locuzione latina grosso modo è molto utilizzata anche nel presente come sostituto di termini quali “circa” oppure “approssimativamente”. Questa espressione, pur apparendo molto contemporanea, ha in realtà un’origine parecchio antica. Il modo di dire proviene infatti dal latino antico con il significato letterale di “in modo grossolano”.

In italiano, questa locuzione è stata attestata nel 1566-1557. In francese, invece, è stata attestata nel 1566 e quindi poco prima rispetto che in Italia. La storia dell’espressione è quindi molto interessante e antica.

Esempi d’uso

Vediamo a questo punto alcuni utili esempi d’uso in casi pratici che possono permettere di comprendere meglio il significato di questa locuzione latina:

“Dovrei avere grosso modo 10 euro nel portafoglio, ma non ne sono sicuro. Onestamente spero che bastino per la spesa che devo fare se no sarebbe un bel problema”.

“Penso che la casa di Luana sia poco lontano da casa di Marco, grosso modo dovremmo impiegarci circa 2 minuti a piedi o poco più”.

“Secondo te, grosso modo, quanti anni ha Claudia Gerini? Io onestamente non ne ho idea, se riesci vai a cercare online così puoi rispondermi con certezza”.

