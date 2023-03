Quali sono le frasi di Aldo, Giovanni e Giacomo amate dai fan? Vediamo le battute più famose della loro carriera.

Impossibile non conoscere e amare Aldo, Giovanni e Giacomo. I loro film sono iconici e hanno segnato gli ultimi 30 anni di storia della cinematografia italiana. Non a caso, le battute pronunciate nelle varie pellicole sono diventate virali tra i fan. Vediamo le frasi più famose della carriera dei tre comici e attori.

Le migliori frasi di Aldo Giovanni e Giacomo

Aldo, Giovanni e Giacomo compongono il trio comico più longevo del nostro Paese, nonché quello più amato. I tre attori registrano un grande successo al cinema, ma anche quando presentano un nuovo spettacolo in teatro riscuotono infiniti apprezzamenti. Da Tre uomini e una gamba a Così è la vita, passando per Tu la conosci Claudia?, Il cosmo sul comò, Chiedimi se sono felice e Odio l’estate: i titoli che li vedono come protagonisti sono campioni di incassi. Di seguito, una selezione delle frasi di Aldo, Giovanni e Giacomo più amate dai fan:

Sai com’è la vita, capitano delle cose più grosse di te e devi prendere delle decisioni, un po’ come il bivio di prima, ti ricordi, “Che faccio? Vado a destra o vado a sinistra?” E lì se non stai attento rischi di sbagliare, rischi di prendere la strada sbagliata.

E tu l’hai presa in pieno, contromano! (Così è la vita, Giacomo e Giovanni)

Vuole una sigaretta?

Sta cercando di corrompermi con una sigaretta?!

Vuole il pacchetto? (Tre uomini e una gamba, il controllore del tram – Giovanni – e Ajeje Brazorf – Aldo)

Che cos'è il rancore? Il rancore è quella cosa… Che quando… Lo so, ti si… Eh la… Cioè il rancore, lo dice la parola stessa: ran-core, che la… Bisogna… Maria, ma proprio io dovevo fare la voce fuoricampo! (Chiedimi se sono felice, Aldo)

E così domani ti sposi.

Sì ma…niente di serio! (Tre uomini e una gamba, Chiara – Marina Massironi – e Giacomo)

Sì ma…niente di serio! (Tre uomini e una gamba, Chiara – Marina Massironi – e Giacomo) Sei contento?…

Ti sembro scontento Johnny? Minchia, Carabbaggio… (La leggenda di Al, John e Jack, Giovanni e Giacomo)

Ti sembro scontento Johnny? Minchia, Carabbaggio… (La leggenda di Al, John e Jack, Giovanni e Giacomo) Il nettare degli dei, e il settimo giorno Dio creò il cheeseburger. (Così è la vita)

Acqua gassata, acqua gassata a garganella. (Chiedimi se sono felice)

Citazioni Aldo, Giovanni e Giacomo: le battute storiche

Le battute di Aldo, Giovanni e Giacomo non sono finite qui. D’altronde, il loro repertorio è talmente vasto che è impossibile elencarle tutte. Di seguito, una selezione di frasi del trio comico:

Johnny, a te te lo devono dare il premio Nobel per la mafia, e se non te lo danno è perché è tutto un magna magna. (La leggenda di Al, John e Jack)

Se lei è ignorante non è colpa di nessuno, va bene?

Ignorante glielo dice a sua sorella, va bene?

Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo

Allora lei è un imbecille nel senso che imbelle! (Tre uomini e una gamba, il controllore del tram – Giovanni – e Ajeje Brazorf – Aldo)

Ignorante glielo dice a sua sorella, va bene? Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo Allora lei è un imbecille nel senso che imbelle! (Tre uomini e una gamba, il controllore del tram – Giovanni – e Ajeje Brazorf – Aldo) Va be’, finisco di mangiare la peperonata e scendo!

Peperonata? Alle otto del mattino? Mezzogiorno… topi morti?! (Tre uomini e una gamba, Aldo e Giovanni)

Peperonata? Alle otto del mattino? Mezzogiorno… topi morti?! (Tre uomini e una gamba, Aldo e Giovanni) Non possiamo entrare dalla porta perché davanti alla porta ci sono Tom Schiena di Legno e Sam Mani di Merda, hai capito?

Scommetto che quello che gli cadono le cose è Mani di Merda?!

No, quello è Tom, Schiena di Legno, per quello non si può chinare.

E perché a quell'altro lo chiamano Sam Mani di Merda?

Che c'entra? Quello è perché ci puzzano le mani. (La leggenda di Al, John e Jack, Giovanni e Giacomo)

Scommetto che quello che gli cadono le cose è Mani di Merda?! No, quello è Tom, Schiena di Legno, per quello non si può chinare. E perché a quell’altro lo chiamano Sam Mani di Merda? Che c’entra? Quello è perché ci puzzano le mani. (La leggenda di Al, John e Jack, Giovanni e Giacomo) Buona questa cadrega. Ah la mela sarebbe la cadrega? La cadrega è la sedia. (Tre uomini e una gamba)

Fuori dal letto?

Nessuno è perfetto. (Chiedimi se sono felice)

