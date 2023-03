La casa vacanze dei Kennedy in Costa Azzurra è stata messa in vendita: quanto costa la dimora da sogno costruita nel 1920?

La famiglia Kennedy era solita trascorrere le vacanze in una bellissima dimora storica situata in Costa Azzurra. La casa, una vera e propria reggia, è stata messa in vendita. Quanto bisogna sborsare per diventarne proprietari? Il prezzo è inaccessibile ai comuni mortali.

Costa Azzurra: in vendita la casa vacanze dei Kennedy

L’agenzia Côte d’Azur Sotheby’s International Realty ha messo in vendita la casa vacanze dei Kennedy. Situata in Costa Azzurra, tra Valbonne e Mougins, a pochi minuti da Cannes, è una residenza storica costruita nel 1920 dall’architetto francese Jacques Couelle. Denominata Domaine de Beaumont, la tenuta è circondata da 44 acri di parco, che comprende anche rare piante mediterranee. In questa dimora da sogno, la famiglia Kennedy trascorreva le vacanze quando Joseph P. Kennedy, era ambasciatore degli Stati Uniti a Londra. Erano tutti molto legati alla villa, tanto che gli archivi documentano un fitto scambio epistolare tra JPK e i proprietari della tenuta. Negli anni la casa ha subito diverse ristrutturazioni, ma non ha perso il fascino originario.

La casa vacanze dei Kennedy in Costa Azzurra, alla quale si accede da un portale a dir poco imponente, dispone di 9 suite. Tutte arredate con eleganza e all’insegna del lusso, presentano l’arredamento dell’epoca. Divisa in tre piani, il piano terra offre: un grande salone con scalinata in marmo, sala colazione, soggiorno, ampia cucina, lavanderia, sala cinema/giochi, un appartamento per il personale e una cantinetta. Al primo piano troviamo una master suite con bagno e spogliatoio e 3 camere più piccole sempre con bagno e spogliatoio, con aggiunta una cucina. Infine, al secondo e ultimo piano ci sono cinque camere con bagno e un’altra cucina.

Quanto costa la dimora?

La casa vacanze in Costa Azzurra dei Kennedy comprende anche una casa del custode, una pool-house (con doccia, guardaroba, cucina e forno a legna) e un parco con piscina in marmo riscaldata, diversi laghetti, fontane ornamentali, un uliveto, un campo da tennis e voliere. La villa è in vendita alla ‘modica’ cifra di 31,500,000 euro.

