Quali sono le frasi per una cugina speciale più belle di sempre? Diamo uno sguardo alle citazioni e agli aforismi che meritano davvero.

Avere una cugina con cui crescere e, soprattutto, andare d’accordo è un dono. E’ un rapporto diverso da quello fraterno, talvolta più profondo; non conosce imbarazzi e non detti, ma è testimone di segreti e momenti indimenticabili. Scopriamo quali sono le frasi per una cugina speciale più belle di sempre, quelle che sono davvero in grado di descrivere un legame tanto forte.

Frasi per una cugina speciale: le più belle di sempre

Essere cugini non significa andare d’amore e d’accordo. Non a caso, oggi come non mai, ci sono familiari di questo grado che neanche si conoscono. Quanti hanno la fortuna di avere un legame in stile ‘cugine per sempre’ sanno benissimo a cosa ci stiamo riferendo. Si tratta di un rapporto profondo, che sa resistere a screzi, periodi bui e, specialmente, ai silenzi. Poi, ovviamente, ci sono le risate, i momenti indimenticabili e i segreti inconfessabili. Ecco perché, qualche volta, per omaggiare questo amore indissolubile sono necessarie frasi per cugine preferite. Di seguito, una selezione di quelle più belle di sempre da dedicare all’occorrenza:

Una cugina è qualcuno il cui sorriso aiuta quando le strade sono difficili e lunghe.

Fai tesoro delle tue cugine, sono state le tue prime amiche e ti ameranno per sempre.

I cugini sono molti. I migliori amici sono pochi. Che rara gioia di trovare entrambi in te, cara cugina.

Una casa dei nonni è dove le cugine diventano migliori amici.

Cugine. Bambine insieme. Amiche per sempre.

Le cugine sono collegate cuore a cuore, la distanza e il tempo non possono separarle.

Le cugine sono diversi bellissimi fiori nello stesso giardino.

I cugini sono quelle compagnie d’infanzia che crescono per essere amici per sempre.

Cugine di sangue. Sorelle a memoria. Amiche per scelta.

Non sottovalutare mai il potere di un cugina. Cugine, perché i genitori non potevano gestirci come sorelle.

Le nostre radici dicono che siamo cugine. I nostri cuori dicono che siamo amiche.

Molti dei momenti della mia vita sono diventati memorabili solo perché ho una cugina come te.

Tu ed io siamo più che amici. Siamo come una banda molto piccola.

Frasi per cugini come fratelli

Le frasi belle per cugine, ovviamente, possono essere anche declinate al maschile. D’altronde, i cugini sono sempre cugini, a prescindere dal sesso. Ciò che conta è il sentimento alla base.

I cugini sono persone che sono amici già pronti, si ride con loro e si ricordano bei tempi fin da piccoli, si litiga con loro ma si sa sempre che si amano, sono una cosa migliore di quella dei fratelli e delle sorelle tutto messo insieme come uno. (Courtney Cox);

Le cugine sono sorelle che non hai mai avuto. (Reah Glowstorl);

In mia cugina trovo un secondo io. (Isabel Norton);

Cugine di sangue, amiche per scelta. (Darlene Shaw);

I cugini non sono degli sconosciuti, ma fanno parte di una famiglia che offre anche sostegno e conforto. (Byron Pulsifer);

Fai attenzione con chi fai ricordi. Quelli possono durare una vita. (Ugo Eze).

