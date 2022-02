Fabrizio Moro si è presentato al Festival di Sanremo 2022 con Sei tu: a chi è dedicata la canzone? Scopriamo tutte le curiosità sul brano.

In gara al 72° Festival di Sanremo con il brano Sei tu, Fabrizio Moro si è classificato soltanto al dodicesimo posto della classifica finale. A chi è dedicata la canzone? Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul brano, dove è stato scritto e perché può essere considerato un messaggio di ringraziamento.

A chi è dedicata Sei tu di Fabrizio Moro?

Anche se la classifica finale di Sanremo 2022 non è stata soddisfacente, visto che si è posizionato alla dodicesima posizione, Fabrizio Moro ha ottenuto un riconoscimento molto importante. Il brano Sei tu ha vinto il Premio Bardotti come Miglior canzone, assegnato dalla Commissione musicale del Festival. Fin dalle prime strofe del testo, si coglie che il tema centrale è l’amore.

“Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l’Universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata

E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mie mani rotte

Che continuo a scagliare su un muro che non cade giù

Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto“.

La canzone è un ringraziamento ad una persona speciale, che ha saputo mettere da parte il giudizio per guardare oltre. Gli errori ci sono stati e, forse, non sono neanche banali, ma l’anima del narratore/protagonista ha avuto la meglio.

“E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più“.

Stare con una persona non significa solo mostrare una vicinanza fisica. E’ necessario cogliere anche i silenzi e, soprattutto, saper interpretare le debolezze, quel “respiro imperfetto” difficile da interpretare.

“Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu“.

A chi è dedicata Sei tu? Per stessa ammissione di Fabrizio Moro, “sono parole che ho scritto per una persona che mi ha salvato diciamo dalla parte più brutta di me stesso“.

Ecco il video di Sei tu di Fabrizio Moro:

Sei tu: il significato della canzone

Fabrizio Moro ha raccontato che Sei tu è nato mentre stava scrivendo la sceneggiatura del suo primo film da regista. La pellicola si chiama Ghiaccio e racconta la storia di Giorgio, un ragazzo che vive insieme alla madre nella periferia di Roma e sogna di diventare un campione di boxe. La canzone gli è servita per descrivere alla perfezione la storia d’amore tra i due protagonisti principali.

