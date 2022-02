Quali sono le frasi d’amore per lei che promettono di far breccia nel cuore di una donna? Scopriamo le citazioni più belle di sempre.

Di frasi d’amore per lei ce ne sono tantissime, ma non tutte provocano il cosiddetto effetto ‘wow’. Parlare di sentimenti con una donna non è mai semplice, e il motivo è presto detto: le aspettative sono molto più alte rispetto a quelle dei maschietti. Vediamo quali sono le citazioni che garantiscono una buona dose di stupore.

Frasi d’amore per lei: le più belle di sempre

Generalmente, colpire il cuore di una donna è difficile. Il gentil sesso, se così vogliamo chiamarlo, ha aspettative un po’ più alte degli uomini e pretende sempre il massimo. Ecco perché, quando si tratta di scegliere frasi da dedicare a lei, l’impresa sembra assai ardua. Eppure, basta un po’ di pazienza e la ricerca giusta e il gioco è fatto. Ovviamente, pensate bene alla destinataria perché non tutte hanno gli stessi gusti, anche in materia di frasi belle per lei. Di seguito, una selezione delle citazioni più emozionanti di sempre:

E ricordati che ti penso,

che non lo sai ma ti vivo ogni giorno,

che scrivo di te. (Charles Bukowski);

e da allora sei, sono e siamo,

e per amore sarò, sarai, saremo. (Pablo Neruda);

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare);

Ti amo non per chi sei tu, ma per chi sono io quando sto con te. (Gabriel Garcia Marquez);

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. (Pablo Neruda);

Ripenso al tuo sorriso e per me è come lo scorgere l’acqua limpida per caso tra i sassi di un greto. (Eugenio Montale);

Innamorarsi, l’imprevista caduta delle barriere che esistevano fino a quel momento fra due estranei. (Erich Fromm);

Io sarò la nube e tu la luna. Ti coprirò con entrambe le mani, e il nostro tetto sarà il cielo. (Rabindranath Tagore);

Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. (Gaio Valerio Catullo);

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo);

Vorrei essere il raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare, per farti respirare e vivere di me, vorrei essere la prima stella che ogni sera vedi brillare perché così i tuoi occhi sanno che ti guardo e che sono sempre con te. (Modà, Favola);

E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell’impeto di quel che provo per te. (David Grossman).

Le frasi per la ragazza sono tantissime e tutte parlano di un grande amore, di un sentimento profondo, che si fa quasi fatica a spiegare a parole.

Messaggio d’amore per lei: cosa scrivere

Le frasi bellissime per lei non sono terminate qui. Gli autori più famosi del mondo hanno sempre parlato d’amore e, per fortuna, sono tanti quelli che ancora dedicano parole al sentimento più nobile dell’anima. Di seguito un’altra carrellata di frasi speciali per lei:

Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarai già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. (Charles Bukowski);

Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare. (Albert Einstein);

La mia religione è l’amore, potrei morire per esso. Potrei morire per te. (John Keats);

Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi ma io sarò lì. (Pablo Neruda);

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo);

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone);

Vorrei non procurarti altro che gioia e circondarti di una felicità calma e continua per compensarti un po’ di tutto quello che mi dai a piene mani nella generosità del tuo amore. (Victor Hugo);

Subito a me il cuore si agita nel petto solo che appena ti veda, e la voce non esce, e la lingua si spezza. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, e gli occhi più non vedono e rombano le orecchie. (Saffo);

La mia notte è diventata un’alba soleggiata grazie a te. (Ibn Abbad);

Questo mio tempo continua con te, pace inattesa dopo tanto rumore sei l’acqua buona in cima alla salita, una ringhiera a cui poggiare il cuore. (Francesco Gabbani, Eternamente ora);

In amore il più è detto nel silenzio. (Ada Ferrante).

E’ bene sottolineare che le frasi belle da dedicare a lei sono davvero tantissime e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ovviamente, le aggiunte personali sono sempre ben accette.

