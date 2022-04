Frasi invito battesimo: cosa scrivere nelle partecipazioni da girare agli invitati per il primo sacramento di un bambino.

Tra i vari momenti della vita di un bambino, il battesimo è uno dei più importanti, e non solo a livello religioso. Anche per la famiglia, infatti, il primo sacramento rappresenta spesso il primo momento in cui il neonato viene presentato a tutti gli amici e i parenti, entrando ufficialmente nella vita pubblica di un nucleo familiare.

Per questo motivo è importante scegliere le parole giuste per gli inviti da girare ai nostri cari. Ma cosa si può scrivere in un invito a un battesimo? Domanda più che lecita. Se proprio non sai dove cominciare, proviamo ad aiutarti noi con alcune frasi per un invito a un battesimo.

Invito battesimo: cosa scrivere

Prima di vedere nel dettaglio alcune frasi particolari e molto emozionanti che potrebbero completare la tua partecipazione, è necessario sottolineare quali siano le informazioni che non possono mancare in un invito a un battesimo.

Bambina battesimo chiesa genitori

Obbligatorio mettere il nome del bimbo o della bimba festeggiata, la data e l’ora della cerimonia, l’indirizzo della chiesa o del luogo in cui si svolgerà la celebrazione (ma anche l’indirizzo dell’eventuale location del rinfresco). Può essere carino anche firmare il biglietto, e mettere alla fine anche dei recapiti a cui possono rivolgersi gli invitati per chiedere informazioni o per poter confermare la propria partecipazione. Detto questo, proviamo a scoprire alcune frasi carine per poter rendere l’invito meno ‘standard’ e più caloroso.

Citazioni belle per le partecipazioni a un battesimo

In un invito battesimo il testo deve essere non troppo lungo e soprattutto comprensibile. Per questo abbiamo visto in primis cosa scrivere nelle partecipazioni. Tuttavia, può essere più che gradito utilizzare una bella frase per rendere il biglietto più piacevole, coinvolgendo subito emotivamente i propri amici e parenti.

Possono essere frasi tratte dal Vangelo, citazioni di papi o santi, ma anche aforismi sulla vita e sul significato del battesimo pronunciati da personaggi della cultura, della storia, della filosofia, ma anche frasi utilizzabili in biglietti da scrivere per fare gli auguri per un battesimo. Eccone tre delle più amate:

– Ogni bambino è come un tenero bocciolo di non ti scordar di me e di mughetto, un piccolo figlio del cielo, un sorriso di perle di vetro splendenti. (Madre Teresa)

– Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino. (Papa Francesco)

– Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete per sempre, anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna. (Vangelo di Giovanni)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG