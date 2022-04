Arriva il nuovo bonus per bici, monopattini, bus e rottamazioni. Come funziona e cosa fare per ottenerlo.

Dopo il Bonus previsto durante la pandemia e al quale non tutti sono riusciti ad accedere, è stato rinnovato quello relativo all’acquisto di bici e monopattini. Il tutto con estensione anche a chi ha usufruito di abbonamenti per l’autobus e a chi ha rottamato un veicolo inquinante.

Ecco come funziona il nuovo bonus e cosa è necessario fare per ottenerlo.

Bonus da 750 euro: a chi spetta

Il nuovo credito spetta a chi ha acquistato delle bici o dei monopattini (anche elettrici).

ragazza in bici

Va inoltre a chi ha usufruito dell’abbonamento per l’autobus, a chi ha speso per servizi di car sharing e a chi ha rottamato un veicolo di categoria M1 per acquistarne uno CO2.

Un incentivo che mira quindi all’ecologia. E a chiunque si sia mosso in qualche modo per sostenere l’ambiente mediante scelte più green nel periodo della pandemia.



Come già anticipato, il credito di imposta ammonterà a 750 euro. E varrà per coloro che hanno effettuato queste spese tra il 1 agosto e il 31 Dicembre del 2020.

Un modo per sostenere coloro che erano rimasti fuori dal precedente bonus e che ora potranno invece rifarsi.

Come e quando presentare la domanda

Per ottenere il nuovo credito di imposta che avrà un valore massimo di 750 euro bisognerà attendere ancora il 13 Aprile 2022. Da quel giorno e fino al 13 Maggio dello stesso anno si potrà esibire la domanda per ottenere un credito. Cosa che consentirà di pagare meno tasse.

Il bonus andrà richiesto per via telematica e si potrà fare domanda da soli o previa consulenza di un professionista. Per farlo occorrerà usare il modello dell’Agenzia delle Entrate redatto appositamente.

Una volta ottenuto, lo stesso potrà essere sfruttato già per le tasse di quest’anno, andando così a diminuire le spese.

Riassumendo, quindi, chiunque abbia acquistato mezzi di trasporto a basso impatto ecologico come bici e monopattini, o chi ha pagato l’abbonamento annuale per l’autobus o ha usufruito del car sharing nel periodo della pandemia, potrà ottenere un bonus del valore massimo di 750 euro. Lo stesso, ovviamente previa documentazione che attesti tutto, vale per chi nello stesso periodo di tempo ha venduto un mezzo considerato inquinante per acquistarne uno a basso impatto.

Dal 13 Aprile 2022 si potrà iniziare a far partire le domande per ottenere un rimborso che equivarrà in tasse meno salate.

