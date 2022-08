Frasi che fanno riflettere: i pensieri e le citazioni che ci fanno pensare al significato delle nostre vite.

Chiunque, non solo chi ha un animo predisposto alla filosofia, ogni tanto si ferma a pensare al significato della vita, specialmente se incappa in una delle tante frasi che fanno riflettere, citazioni e aforismi diventati celebri anche sui social. In effetti, di scrittori e pensatori che ci hanno lasciato delle pillole di saggezza in grado di farci pensare sul valore della vita, dell’amore e di tutto ciò che ci capita durante l’esistenza, ce ne sono stati molti.

Se stai vivendo un momento particolare, in cui senti che qualcosa non è al posto giusto, o se al contrario senti che tutto sia perfetto nella tua esistenza, leggere queste frasi potrebbe aiutarti a trovare la giusta chiave di lettura per poter conoscere ancora meglio il valore di ciò che sta succedendo. Ecco alcune dei più bei pensieri che fanno riflettere.

Frasi che fanno riflettere sulla vita

Come abbiamo detto, tantissimi scrittori sono stati in grado di analizzare la vita al punto da ricavarne aforismi che descrivono benissimo un aspetto dell’esistenza umana. La difficoltà sta nel trovare la frase in grado di riflettere la nostra condizione.

Frasi che fanno riflettere

Se non sai da dove iniziare a cercare, eccoti una serie di citazioni e aforismi profondi e significativi che potrebbero aiutarti a fare maggior chiarezza nella tua mente:

– Ogni volta che ti trovi dalla parte della maggioranza, è tempo di fare una pausa e riflettere. (Mark Twain)

– Il dubbio è una condizione scomoda, ma la certezza è ridicola. (Voltaire)

– Con tre metodi possiamo imparare la saggezza: primo, mediante la riflessione, che è la più nobile; Secondo, per imitazione, che è più facile; e terzo per esperienza che è più amara. (Confucio)

– L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare ciò che fai. Se non l’hai ancora trovato, continua a cercare. Non accontentarti. Come per tutte le questioni di cuore, saprai quando lo avrai trovato. (Steve Jobs)

– Migliaia di candele possono essere accese da una singola candela e la durata della candela non sarà accorciata. La felicità non diminuisce mai se viene condivisa. (Buddha)

– Non penso a tutta la miseria ma alla bellezza che ancora rimane. (Anna Frank)

– Fermati ogni tanto. Fermati e lasciati prendere dal sentimento di meraviglia davanti al mondo. (Tiziano Terzani)

– Ricordatevi di guardare le stelle, e non i vostri piedi. Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare, e in cui si può riuscire. (Stephen Hawking)

– Ho sempre amato la vita. Chi ama la vita non riesce mai ad adeguarsi, subire, farsi comandare. (Oriana Fallaci)

– Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. (Madre Teresa di Calcutta)

Frasi che ti fanno pensare sull’amore

Tra gli aspetti più significativi delle nostre vite, un ruolo chiave è effettivamente quello ricoperto dall’amore. Possiamo dire, semplificando, che tutta la nostra vita non sia altro che una continua ricerca dell’amore da dare e ricevere, anche se a volte questo amore viene rivolto alle cose o alle persone sbagliate.

Se anche tu hai voglia di riflettere con frasi sulla vita emozionanti ma che riguardino in particolare cosa sia l’amore e quanto sia importante, ecco alcune citazioni che potrebbero fare al caso tuo:

– Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. (Frida Kahlo)

– Amare è darsi anima e corpo o, per meglio dire, è fare di due esseri uno solo; è passeggiare al sole, in pieno vento, in mezzo ai campi di grano e praterie, con un corpo a quattro braccia, a due teste, a due cuori. L’amore è la fede, è la religione della felicità terrestre. (Alfred de Musset)

– L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di coglierlo sull’orlo di un precipizio. (Stendhal)

– Che l’amore sia tutto, è tutto ciò che sappiamo dell’amore. (Emily Dickinson)

– L’amore non guarda con gli occhi, ma con la mente. E quindi Cupido alato è dipinto cieco. (William Shakespeare)

– Essere profondamente amato da qualcuno ti dà forza, mentre amare profondamente qualcuno ti dà coraggio. (Lao Tzu)

Riproduzione riservata © 2022 - DG