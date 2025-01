Mario Biondi: le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle frasi più belle tratte dalle canzoni di Mario Biondi, stella della musica soul e jazz.

Mario Ranno, conosciuto come Mario Biondi, è un artista catanese noto per la sua straordinaria voce baritonale. La sua capacità di navigare tra generi diversi, mantenendo un’impronta stilistica unica e riconoscibile, ne fa un vero interprete dell’anima della musica soul e jazz. Di seguito vi presentiamo una selezione delle frasi più belle tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Mario Biondi

Il primo grande successo di Mario Biondi arriva nel 2004 con “This Is What You Are“, un singolo che, pensato inizialmente per il mercato giapponese, ha presto conquistato le radio europee ricevendo anche diversi riconoscimenti in ambito internazionale.

Nel corso della sua carriera Biondi ha collaborato con artisti italiani e internazionali cimentandosi sempre in nuove avventure musicali, come la partecipazione a colonne sonore di film d’animazione per la Walt Disney e l’interpretazione di cover di brani celebri. Ecco una selezione di frasi tratte dalle sue canzoni:

Aprirai le porte al vento e poi come un incanto sarà libero il tuo pianto. (Bella donna)

Noi liberi saremo ancora insieme, noi ci ritroveremo perché è un bene. (Bella donna)

Sei vita e sei marea in questo inverno rigido sei la più bella donna. (Bella donna)

Niente in vita mia assomiglia a te. (Amami per sempre)

Ora semmai viviamo oggi nel presente, vuoi? (Rivederti)

Averti qui ha il sapore dell’eternità. (Rivederti)

Resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. (Rivederti)

Come un fuoco che brucia lieve hai consumato già la mia pelle e mi chiedo se l’amore potrà mai dissipare le mie pene. (Crederò)

Knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I’ve cried. This is what you are. (This is what you are)

Nel finale in dissolvenza, ho una canzone con dentro tutti i sogni e tutta la distanza. (Finale in dissolvenza)

All of my life (all my life) I’ve been waiting for you. Something supernatural and true. (All of my life)

Is anybody listening to the same voice that I feel inside of me? Is anybody praying for an answer and nobody hears? (All of my life)

Every muscle and veln are longing to be free, they long for you, would rise up, and seek for you, They’d ask me won’t you, won’t you come back home to me. (Won’t you come back)

Il sorriso di Dio! L’incanto di quel Paradiso che nessuna, no dipinse sul tuo viso. (Come in ogni ora)

Ma col tempo capisci che il sesso è poco importante, se non è in sintonia con l’amore è un piacere fugace. (Il corrotto)

Frasi di Mario Biondi

Dietro l’artista di fama internazionale si cela un uomo dalla vita privata complessa e ricca: Mario Biondi è padre di 10 figli nati da quattro relazioni diverse! Scopriamo di più su Mario Biondi con una selezioni di frasi tratte dalle interviste: