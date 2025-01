Wayla, il servizio di autobus su prenotazione, è arrivato anche in Italia: ecco come funziona, quanto costa e dov’è attivo.

Dopo Bla Bla Car, in Italia arriva Wayla, il servizio di autobus su prenotazione. Un sistema di trasporto condiviso che consente di spostarsi comodamente senza impazzire dietro ai mezzi pubblici e, per di più, economico proprio perché si svolge in modalità “pooling“. Vediamo come funziona, quanto costa e dov’è già attivo.

Wayla: l’autobus su prenotazione arriva in Italia

Vi siete mai spostati sfruttando il servizio di van pooling? Il cosiddetto trasporto condiviso è finalmente arrivato anche in Italia. Si chiama Wayla ed è il primo sistema privato a sbarcare nel Belpaese, garantendo comodità, flessibilità e convenienza. Non solo, visto che è l’autobus su prenotazione è utilizzato da più persone contemporaneamente, va a limitare l’impatto ambientale.

Ovviamente, Wayla mira anche a migliorare l’efficienza del trasporto urbano integrandosi con le altre opzioni di mobilità, taxi in primis. La piattaforma, infatti, consente di condividere tragitti, interi o in parte, ottimizzando il numero di veicoli in circolazione. Gli utenti possono prenotare corse urbane tramite l’app e non sono tenuti a seguire né linee fisse né tantomeno orari prestabiliti. I percorsi variano in base alle proprie esigenze e, magari, possono interessare altre persone che, aggiungendosi al viaggio, vanno ad abbattere il costo del ‘biglietto’.

Il servizio di autobus su prenotazione è attivo dal giovedì alla domenica, dalle 19:00 alle 3:00, quindi al momento effettua solo corse serali e notturne.

Quanto costa l’autobus su prenotazione e dov’è attivo

Attualmente, Wayla è attivo soltanto a Milano, all’interno dell’area della circonvallazione esterna (quella servita da filobus 90-91), ma i responsabili sono già al lavoro per ampliare il servizio. Non solo, stanno anche pensando di garantire autobus su prenotazione tutti i giorni, anche in orario diurno. Per quanto riguarda i prezzi, il costo massimo è di 9 euro (inferiore rispetto agli 11 euro del taxi).